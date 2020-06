Situácia s koronavírusom na Kysuciach sa komplikuje

Po tom, ako v Kysuckej nemocnici skončila 52-ročná žena z Krásna nad Kysucou, opätovne začal kolotoč testovaní a prijímania opatrení.

22. jún 2020 o 13:33 Iveta Hažíková

ČADCA. V nedeľu dopoludnia privolali do Kysuckej nemocnice na pomoc dobrovoľných hasičov z Korne, ktorí vydezinfikovali jej priestory.

Zvlášť tie, v ktorých sa pohybovala 52-ročná žena, ktorú prijali na interné oddelenie a potvrdil sa u nej koronavírus.

„Kysuckej nemocnici pomáhame s dezinfekciou priestorov pravidelne, teraz však išlo o zvlášť naliehavý prípad,“ informoval veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Korni Rastislav Fatura.

Ako ďalej povedal pri zásahu pomáhalo päť členov zboru, ktorí sa zamerali na priestory, ktoré určil riaditeľ nemocnice. „Trvalo nám to okolo troch hodín,“ dodal Fatura.

Ženu previezli z Čadce na špecializované pracovisko do martinskej nemocnice.

V Kysuckej nemocnici platí zákaz návštev na internom oddelení i susednom oddelení dlhodobo chorých a pristúpili tam k ďalším opatreniam, súčasťou ktorých je testovanie zamestnancov i pacientov, ktorí s chorou ženou prišli do styku.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa zasa informoval, že dnes uzatvorili elokované pracovisko základnej a materskej školy v časti Kalinov.

„Jeden zamestnanec školy ostáva v domácej karanténe, pretože sa bezprostredne stretol s pozitívne diagnostikovanou osobou na COVID – 19,“ vysvetlil.

Dodal, že opätovne zaviedli opatrenia aj v Základnej škole Mládežnícka, medzi ktoré patrí napríklad povinné meranie telesnej teploty či písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V Čadci dnes uzatvorili Základnú školu M.R. Štefánika a Materskú školu F. Kráľa, tiež obidve základné umelecké školy.

Kým prípady v čadčianskej škole a škôlke súvisiace s koronavírusom by mali viesť k rodine z Čadce, množstvo testovaní bude zrejme potrebných aj v súvislosti so spomínanou Kysučankou, ktorú previezli do Martina.

Podľa našich zistení niektorí príbuzní sa prepravovali verejnou hromadnou dopravnou či pracujú na úrade, ktorý jednak zamestnáva, tiež ho denne navštevuje množstvo ľudí.