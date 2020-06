Futbal - príprava: Krásno na úvod letnej prípravy jasne zdolalo Turzovku

Tieto kysucké kluby sa v príprave stretli po prvý raz.

22. jún 2020 o 14:51 Marián Masaryk

Letná príprava na novú sezónu sa pomaly, ale isto rozbieha a niektoré kysucké kluby už majú za sebou aj prvé zápasy.

V sobotu 20. júna dopoludnia odohrali svoje prvé duely po dlhom čase Krásno nad Kysucou a Turzovka, ktoré sa v rámci prípravy stretli vôbec po prvý raz. Domáci treťoligový Tatran zdolal ten piatoligový na umelom trávniku pomerom 5:1. Dvakrát skóroval Branislav Macura. O jediný gól hostí sa postaral Roland Šmahajčík.

Štvrtoligové Kysucké Nové Mesto si na úvod prípravy v sobotu poradilo doma s piatoligovým Višňovým pomerom 3:0. Strelecky sa presadili traja rôzni hráči.



FK Tatran Krásno nad Kysucou – FK Tatran Turzovka 5:1 (2:0)

Góly: 23. M. Pleva, 34. K. Koleno, 46. T. Ševčík, 67. a 82. B. Macura – Šmahajčík

Zostava Krásna: Lastovica – Novotný, Maslík, Gašper, Marčan, Pleva, F. Pagáč, Gábor, Ševčík, Macura, Koleno

Náhradníci: Š. Beňo, Rajnoha, Kocifaj, D. Pagáč, Špulica, Švancár

Zostava Turzovky: Urminský - Plešivčák, Zborovančík, Kocifaj, P. Rovňaník - Rusnák - Ciesarík, Polka, Rokyčák, Pohančeník - R. Šmahajčík

Náhradníci: Hlava, Furdan, M. Šmahajčík, Škor, Čuraj, N. Pištek, Steiniger

Róbert Kulla, tréner Krásna: „Bol to prvý zápas po dlhom čase, čo bolo na hre vidieť. Viazla nám kombinácia, v hre bolo množstvo nepresností, chýbal nám väčší pokoj na lopte. Napriek tomu chalani v zápase potvrdili svoju kvalitu."

Ladislav Hejčík, prezident Tatrana Turzovka: „Išlo o náš prvý zápas po takmer štyroch mesiacoch. Pre súpera to bolo podobné, a bolo to aj poznať na hernom prejave, keď obe mužstvá vyprodukovali dosť nepresností. Zápas mal však podľa mňa dobré tempo a nechýbal mu ani náboj. Niektorí naši hráči majú za sebou po dlhej pauze iba zopár tréningových jednotiek a mali sme trochu obavu, ako to vypáli. Hoci v našej hre, samozrejme, bolo veľa nedostatkov, napokon som spokojný, ako chalani k tomuto zápasu pristúpili. S takto kvalitným súperom ako je Krásno, sme odohrali, dovolím si povedať, vyrovnaný zápas a predviedli sme v hre veľa pekných momentov. Vypracovali sme si niekoľko tutoviek, ale tentokrát sme neboli v zakončení dostatočne efektívni. Mrzia ma najmä individuálne chyby, ktoré súper využil na konečný privysoký výsledok, ale to už ide na vrub našej neskúsenosti a aj samotnej nerozohranosti."

„Celkovo nás však zápas naplnil optimizmom. V Turzovke máme na čom stavať, chlapci však ešte musia pridať, ak sa chceme zlepšiť a zapracovať na našich rezervách. Každopádne, Krásno dnes vyhralo zaslúžene a aj týmto im skladám poklonu, ako ich klub dlhodobo funguje."

MŠK Kysucké Nové Mesto – Višňové 3:0 (1:0)

Góly KNM: Tomáš, Pazdúr, Mrmus

Zostava KNM: Šteiniger – Slíž, Bugáň, Hubočan, Brodňan – Ceniga, Mrmus, Tomáš – Druska, Kubala, Hrošovský

Striedali: Dadaj, Ploštica, Gomola, Pazdúr, Mizera, Štefunda