Kysuce patrili lyžiarom: Zmení cyklistika turizmus?

Prognóza organizácie cestovného ruchu je, že z lyží sa čoskoro poberieme na bicykle.

23. jún 2020 o 9:15 Magdaléna Paluchová

Na podporu turizmu na Kysuciach odchádzajú naše redaktorky na tri dni na kysucké hory. (zdroj: redakcia)

KYSUCE. Cestujete? A kam najčastejšie? Do Malej Fatry, do Tatier, alebo najlepšie niekam za blízke hranice Slovenska, lebo je to aspoň minimálna „exotika“? Mnoho ľudí rozmýšľa presne takto, pretože doma na Kysuciach mu nenapadnú destinácie, ktoré by kričali „som turistická atrakcia“.

Čo ponúkajú Kysuce? Za zábavou vieme ísť do strediska vo Veľkej Rači, za raritou kamenných gulí do Milošovej. To sa nám zdalo málo a začali sme sa pýtať, či je to ozaj všetko. V minulosti boli predsa Kysuce chýrnou destináciou, kde sa oplatilo stráviť zimu. Radi k nám chodili susedia z Poľska, Čiech, našou výhodou bola dobrá cena. O návštevnosti svedčia pustnúce gigantické hotely ako Jedľovina v Povine, Baron na Bielom kríži.

Turizmus u nás korunou podporili aj Bratislavčania, tí z časti ostali verní lyžovačke vo Veľkej Rači. Zimy však začínajú byť i na Kysuciach nevyspytateľné, strediská prežívajú ťažko, alebo úplne zatvárajú brány. No je lyžovačka z potenciálu Kysúc všetko?

Vo všetkých našich tituloch MY vychádza tento týždeň príloha tipov na leto na Slovensku (zdroj: redakcia)

Na Kysuciach pôsobí organizácia cestovného ruchu, tá cez členské objekty dosiahla v minulom roku stopätnásťtisíc ubytovaní hostí a číslo stúpa.

Otázka, čo môžu ponúknuť Kysuce, začína byť teda opäť v hre. Čo je za tým?

Kraj osád a chotárov

Keď Radovan Jakuš, riaditeľ Organizácie cestovného ruchu na Kysuciach, predkladal správu o činnosti za uplynulý rok, zaznela z jeho úst veta: „Kysuce chceme prezentovať ako kraj osád a chotárov.“ Čo to znamená?

Súvisiaci článok Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY Čítajte

Znamená to, že organizácia vytipovala štyridsať osád, zaujímavých svojím príbehom, či pamiatkou v ich okolí a vznikne z toho jedinečný turistický sprievodca. Na myšlienku potuliek osadami nadviaže celý cestovný ruch na Kysuciach. „Chceme sa odlíšiť od iných regiónov tým, čím sú špecifické a my sme špecifickí osadami, tam spočíva história Kysúc,“ hovorí Jakuš.