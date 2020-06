Vyskúšajte TOP atrakcie na Kysuciach v Snowparadise Veľká Rača

Spoznajte krásy kysuckej prírody, a zároveň si vychutnajte skvelé atrakcie v horskom stredisku Snowparadise Veľká Rača.

23. jún 2020 o 10:48

Snowparadise Veľká Rača je jedným z najznámejších lyžiarskych stredísk na Slovensku a najväčším na Kysuciach. Nachádza sa len necelých 30 minút zo Žiliny smerom do Čadce, konkrétne v obci Oščadnica. Ak sa rozhodnete vyraziť na výlet práve tu, máme pre vás tipy ako získať tie najlepšie zážitky.

Na Veľkej Rači vás vyvezie štvorsedačková lanovka do nadmorskej výšky 974 m n. m., kde sa nachádza letné centrum zábavy s atrakciami pre deti aj dospelých.

TOP atrakciu v stredisku je jednoznačne bobová dráha, ktorá je najdlhšia na Slovensku. Jazda trvá cca 7- 10 minút, v závislosti od rýchlosti akú zvolíte. Celá trať vedie pomedzi stromy v krásnej prírode, takže sa počas jazdy môžete pokochať peknými výhľadmi. Určite vám jedna jazda nepostačí a zopakujete si tento zážitok viackrát. Vozíky sú dvojmiestne, takže môžete so sebou zobrať aj dieťa alebo partnera, ktorý sa odvezie spolu s vami.

Zjazd na kolobežkách vám rozprúdi krv v žilách. (zdroj: Snowparadise Veľká Rača)

Ďalšou zaujímavou adrenalínovou atrakciou je zjazd na horských kolobežkách dole svahom. Kolobežky sú špeciálne určené na jazdu v horskom teréne a ich široké kolesá zabezpečia vysokú priľnavosť aj k náročnému terénu.

Najmenších drobcov potešia detské trampolíny, detský lanový park s outdoorovými prekážkami a lezeckou pyramídou, či historický kolotoč. Kolotoč je replikou jedného z prvých kolotočov, aké v minulosti existovali. Táto zábavka nie je vôbec nebezpečná a vybláznia sa na nej všetky vekové kategórie.

V lanovom parku sa zabavia tí najmenší (zdroj: Snowparadise Veľká Rača)

Na X-jump trampolínach si môžete vyskúšať saltá, dvojité či trojité skoky do výšky až 7 metrov. Sedák do ktorého vás pripútajú je upevnený na niekoľkých lanách. To vám umožní skákať ako sa vám páči.

Snowparadise má aj svoj Bike park s piatimi vyznačenými traťami na zjazd na horských bicykloch v celkovej dĺžke až 10,6 km s rôznym stupňom náročnosti. Na svoje si prídu rodiny s deťmi aj skúsení jazdci.

Kto by si nechcel zaskákať na veľkých vonkajších trampolínach? (zdroj: Snowparadise Veľká Rača)

Pre všetkých návštevníkov je prístupná aj nová rozhľadňa, ktorá je umiestnená pri vrcholovej stanici lanovky Dedovka. Zo 16-metrovej výšky sa vám naskytne nádherný výhľad z vtáčej perspektívy na okolité doliny a kopce.

Ak obľubujete prechádzky v prírode a nenáročnú turistiku, naše odporúčanie je určite výlet na vrch Veľká Rača. Je turisticky najnavštevovanejším vrcholom v okolí Oščadnice. So svojou nadmorskou výškou 1236 m a umiestnením na lúčnatej časti hrebeňa ponúka kruhové výhľady na miesta ako napríklad Babia hora, Roháče, Nízke Tatry, Choč, Krivánsku Malú Fatru, kysuckú Ľadonhoru, Maníny alebo moravskú Lysú Horu.

Vyvezte sa lanovkou k novej rozhľadni s nezabudnuteľným výhľadom. (zdroj: Snowparadise Veľká Rača)

Po dni strávenom v čarovnej prírode vám dobre padne občerstvenie v bufetoch či reštauráciách priamo v stredisku.

Zaujímavosťou je, že stredisko je v zime aj v lete „karavan friendly“.

Všetky informácie o Snowparadise Veľká Rača nájdete na www.snowparadise.sk