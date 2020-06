Futsal: Kysucké Nové Mesto spoznalo majstra, čadčianska liga pokračovala

Jedna z kysuckých súťaží má svojho víťaza.

23. jún 2020 o 11:23 Marián Masaryk

V piatok 19. júna sme spoznali víťaza Mestskej futsalovej ligy Kysucké Nové Mesto za sezónu 2019/20. Stal sa ním tím CF Galacticos.

Vicemajstrom je mužstvo FsK Kamence a bronzová pozícia patrí tímu FSK Independiente.

Za najlepšieho hráča uplynulého ročníka ročníka vyhlásili Mária Borisa z FSK Kamence.

Najlepším brankárom sa stal Jaroslav Steiniger z FsK Independiente, najlepším strelcom súťaže bol Vratislav Pučala z tímu Boca Juniors a najlepším rozhodcom Miroslav Žák.

Čadčianska liga priniesla debakle aj penalty

V nedeľu 21. júna pokračovala JOMA Futsalová Žirafa Liga Čadca piatimi zápasmi 17. kola. Líder súťaže nadelil svojmu súperovi poriadny debakel aj vďaka piatim gólom jedného hráča. Dva duely sa rozhodovali v penaltovom rozstrele.

Výsledky 17. kola:

Slovenský Orloj Stará Bystrica – FC Tango 5:4 p.k. (1:3 – p.k. 3:2)

Góly: M. Ševec, J. Fekula, D. Staňo, M. Janíček - M. Mitáš 2, M. Sruban, A. Miňo, ŽK: J. Fekula (Slovenský Orloj SB).

FC TRAFO Kudlov - FC DEBAKEL 0:14 (0:4)

Góly: K. Koleno 5, M. Ševčík 3, M. Krištofík 2, B. Macura, E. Kavčák, M. Ganišin, P. Borovička, ŽK: B. Macura (FC DEBAKEL).

CA-CARGO - JPE TTT Podzávoz 5:9 (1:5)

Góly: V. Plešivčák 3, P. Grajciar, J. Učník - D. Nekoranec 4, P. Vnuk 2, M. Čačurák 2, D. Janita.

JUWE Bloky Čadca - DUFEKSOFT 4:5 p.k. (1:2 – p.k. 1:2)

Góly: T. Krupík 2, J. Mikláš, T. Pohančeník - A. Jaroš, M. Prengel, M. Jarabica, R. Putyra.

FC 2 Litre - FC PARTYBOYS 2:11 (0:4)

Góly: R. Maslík, J. Kubík - M. Švik 3, M. Luptovec 3, V. Lutera 2, E. Litun 2, A. Kulla.

Program 18. kola (28.6. 2020):

8:00 - JPE TTT Podzávoz vs JUWE Bloky

9:00 - Partyboys vs FC Tango

10:00 - FC DEBAKEL vs Slov. Orloj S.B.

11:00 - CA CARGO vs FC 2 LITRE

12:00 - FC TRAFO vs Kudlov DUFEKSOFT

Tabuľka po 17. kole:

1. FC DEBAKEL 16 15 0 1 0 153:42 46

2. Podzávoz 16 14 1 0 1 139:69 44

3. Stará B. 16 10 1 0 5 91:60 32

4. PARTYBOYS 16 7 1 0 8 90:93 23

5. CA-CARGO 16 7 0 0 9 86:75 21

6. FC 2 Litre 16 6 0 1 9 76:100 19

7. DUFEKSOFT 16 5 1 0 10 65:108 17

8. FC Tango 16 4 1 2 9 76:119 16

9. JUWE Bloky 16 3 1 2 10 79:115 13

10. FC TRAFO 16 3 0 0 13 45:119 9