Plážový volejbal: Obhajca prvenstva zaváhal, iný tím doplatil na šľachetnosť

Nie vždy sa oplatí byť veľkorysý voči súperovi.

23. jún 2020 o 16:23 Peter Stančík

Tretím kolom pokračovala v nedeľu 21. júna Beachvolejbalová liga Žarec. Kolo neprinieslo výraznejšie prekvapenia, až na prehru obhajcov prvenstva BeBečiek (Mikula, Sedláček) proti FM (Frolo, Maslík).

Veľa chýb bolo na jednej aj druhej strane, viacero lôpt cez pásku, počasie pod psa (po daždi) a senzácia bola na svete. Pokiaľ si FM udrží súčasnú formu, môžu pomýšľať na prvenstvo v základnej časti. V ceste majú ešte jednu vážnejšiu prekážku - Plážerky (Ondrejková, Chorvatovičová st.) Tie neodohrali tretie kolo pre dážď.

Prečítajte si tiež: Na konte má päť titulov. Tréner Radôstky ľutuje, že sa nenaučil hrať na heligónke Čítajte

Hlavu v smútku z tohto kola ešte aj teraz určite majú Renčerky (Damašková, Grácová), ktoré boli dlhý čas dve lopty od víťazstva, no nakoniec kapitulovali pred chalanmi z Prekvapenia 21:17, 23:25, 7:15.

Šľachetnosť sa nevypláca. O tom sa presvedčili Citizens (Čimbora ml., Lašová), ktorí mohli skrečovať zápas Šelmám za neskorý príchod. Boli však veľkorysí, a to ich stálo body. Šelmy využili ponúknutú šancu a „tesáky zaťali priamo do ich krku" - vyhrali 21:19, 23:21.

Útechou pre Citizens môže byť kandidatúra na cenu Fair play za šľachetnosť. Slabá náplasť pred možnou neúčasťou v play-off, ten stratený bodík môže totiž nakoniec veľmi chýbať.

Po pozitívnom ohlase na minulý článok oznamujeme verejnosti, že liga sa hráva každú nedeľu od 9:00 hod. do cca 15:00 hod. až do 20. septembra na kurtoch Žarec (za Čínskym múrom). Vstup na tribúnu je zdarma a je možné si vziať so sebou aj pochutiny z chatky Žarec (t.j. nápoje, resp. gastro).

A pre tých, ktorí by sa chceli prihlásiť v budúcom ročníku, súťaž je bez obmedzenia veku (odporúčanie od 14 do 70 rokov) pre amatérov. Radi Vás uvítame v lige.

Výsledky 3.kola:

Fifeja - Jurištek 21:19, 21:14

Plážerky - Čo bolo, odložené pre dážď

BeBečka - FM 21:23, 15:21

Renčerky - Prekvapenie 21:17, 23:25, 7:15

Ľaváci - Dojembalisti 7:21, 8:21

Šelmy - Citizens 21:19, 23:21

Hráme na 3 - Kotúločky 8:21, 19:21

Rebelky - Betona 15:21, 15:21

Tabuľka po 3. kole:

1. Prekvapenie 5 4 0 1 9

2. Kotuločky 4 3 0 1 7

3. Dojembalisti 4 3 0 1 7

4. Šelmy 3 3 0 0 6

5. FM 3 3 0 0 6

6. BeBečka 3 2 0 1 5

7. Hráme na 3 4 1 0 3 5

8. Plážerky 2 2 0 0 4

9. Betona 3 1 0 2 4

10. Citizen 3 1 0 2 4

11. Jurištek 3 1 0 2 4

12. Fifeja 3 1 0 2 4

13. Rebelky 4 0 0 4 4

14. Čo bolo 2 1 0 1 3

15. Renčerky 3 0 0 3 3

16. Ľaváci 3 0 0 3 3