Hbk Čadca sa v play-off dlho neohrial. Skončil na lopate trojnásobného majstra

Dres Blackhaws si obliekajú aj šiesti Kysučania.

24. jún 2020 o 8:24 KHÚ

Hokejbalová púť HBK Čadca v nadregionálnej Žirafa lige skončila v prvom kole play-off. Mladý tím z Kysúc nestačil na trojnásobného majstra Blackhawks, ktorého dres oblieka šesť kysuckých legionárov.

Hbk Čadca v základnej časti ligy viac vyhrával ako prehrával avšak duel o prvé miesto s Ronou Rozkvet mu pridelil až piatu priečku a do play-off najťažšieho možného súpera.

Trojnásobného majstra Respect ligy zdobia zvučné mená ako majstri sveta Lukáš Piják, František Poliaček a Michal Mišovec, hokejový extraligoví elegán Jakub Linet, najproduktívnejší hráč celej Respect ligy Silvester Prášek, bratia Zichovci či extraligoví matadori z Kysúc ako Feri Čičala, Tomáš Čičala aj Michal Ondrušek.

Menný zoznam zaujímavých hráčov by bol dlhý avšak výsledky play-off neboli len o menách. Mladý kysucký tím sa snažil zachytávať útočné snahy majstra už v strednom pásme, ale čo mu robil najväčší problémy bol neustály pohyb a kombinačná hra Blackhawks.

Blackhawks – Hbk Čadca 12:2 (4:1, 2:1, 6:0)

Góly (asistencie): 08:06 Patrik Zicho (Silvester Prášek), 11:59 Patrik Zicho (Silvester Prášek, Lukáš Piják), 12:34 Jakub Ninik (Matej Rendek, Tomáš Čičala), 12:58 Jakub Linet (Lukáš Piják), 19:55 Tomáš Čičala (Silvester Prášek, Patrik Zicho), 29:59 František Poliaček (Lukáš Piják)(PP), 32:11 Jakub Linet (František Čičala), 32:29 Patrik Zicho, 34:19 František Poliaček (František Čičala), 38:11 Silvester Prášek (Tomáš Čičala), 39:49 Lukáš Piják (Michal Ondrušek), 40:30 Jakub Linet – 02:31 Tomáš Firek (Ľubomír Gerát), 15:25 Tomáš Bajánek.Strely: 34/18. Vylúčenia na 2 min.: 4/2. Presilové hry: 1/0. Brankári: Michal Mišovec (85,71 %) – Jakub Grochal (60 %) , Marek Miko (66,66 %).

Zostava Hbk Čadca: Jakub Grochal, Marek Miko – Martin Mravec, Miroslav Miko, Roman Kadlečík, Marián Oškrobaný, Tomáš Bajánek – Ľubo Gerát, Tomáš Urbaník©, Adam Greguš – Peter Firek, Tomáš Firek, Patrik Grochal - Michal Stenchlák, Adrián Masný, Marek Čech. Tréner: Anton Duník.

Prvý duel sa rozbiehal celkom sľubne. Naši hráči si dokázali vytvoriť niekoľko dobrých akcií, ktoré ale končili na reprezentačnom brankárovi Mišovcovi. Na našej strane dobre podržal najlepší brankár základnej časti Jakub Grochal. Čadca otvárala skóre pod čo sa podpísal šikovný Tomáš Firek po spolupráci s Ľubom Gerátom. Súper odpovedal pomerne skoro dvomi gólmi Patrika Zicha a ešte pred prvou sirénou šiel do vedenia už 4:1 keď triafali Jakub Niník a Jakub Linet.

Grochala vystriedal Marek Miko. Tiež predviedol niekoľko reflexných zákrokov, no kapituloval niekoľkokrát. Aj v druhej tretine triafali Čadčania ako prví, keď sa presadil dôsledný Tomáš Bajánek. To ale bolo na dlhé minúty všetko z premenených šancí hostí, ktorí mali čo robiť, aby udržali útočne naladeného súpera na uzde. Blackhawks zobral opraty zápasu pevne do svojich rúk. Strelecká potencia a chuť majstra po góloch vzďaľovali ich súpera od priaznivého výsledku.

Napriek snahe o skorigovanie sa do tretej tretiny šlo so skóre 2:7. K Bajánkovi sa pridali strelci Tomáš Čičala, František Poliaček a opäť Jakub Linet. Čadčania sa trápili v prechode do útočného pásma v obrane im súper odskakoval stále viac od tela, čo bolo vidieť na ukazovateli skóre. Patrik Zicho a Jakub Linet skompletizovali svoje hetriky a do čierneho sa trafil aj Lukáš Piják a Silvester Prášek.

Vysoká výhra obhajcu 12:2 bola na svete a Čadčania mali o čom premýšľať do ďalšieho zápasu, ktorý mal rozhodnúť o ich bytí a nebytí v play-off ligy.

Hbk Čadca – Blackhawks 2:11 (1:4, 0:3, 1:4)

Góly (asistencie): 10:39 Michal Stenchlák (Adam Greguš, Tomáš Urbaník), 38:21 Ľubomír Gerát (PP) – 02:03 Patrik Zicho (Milan Dolinajec), 07:17 Marek Šupej (Lukáš Piják), 07:35 Jakub Linet (František Poliaček, František Čičala), 08:37 Marek Šupej (Silvester Prášek, Milan Dolinajec), 17:20 František Poliaček (Tomáš Čičala), 22:32 František Čičala (Jakub Linet, Lukáš Piják), 27:45 František Poliaček (František Čičala), 30:30 Samuel Zicho (Matej Rendek, Tomáš Čičala), 32:31 Milan Dolinajec (Patrik Zicho, Jakub Ninik)(PP), 36:20 Marek Šupej (Silvester Prášek), 43:10 František Čičala (Michal Ondrušek).Strely: 16/40. Vylúčenia na 2 min.: 1/2. Presilové hry: 1/1. Brankári: Jakub Grochal (72,50 %) – Peter Hričina (87,50 %). Hráči zápasu: František Čičala, Marek Šupej.

Zostava HBK Čadca: Jakub Grochal – Martin Mravec, Roman Kadlečík, Adam Greguš – Patrik Grochal, Ľubo Gerát, Michal Stenchlák – Peter Firek, Tomáš Urbaník, Marek Čech. Tréner: Anton Duník.

Druhý duel sa od prvého veľmi nelíšil. Možno v zostave HBK, keďže sa po piatkovom zápase rozšírila listina zranených hráčov aj o kľúčové opory a na nabudený Blackhawks vybehlo deväť hráčov s Jakubom Grochalom v bráne. Prvé tri góly zaznamenal majster po dorážke a nedôslednej hre pred vlastnou bránou. Okrem iných sa presadili aj bývalí odchovanci HBK Čadca, strieborní medailisti juniorských kategórií U16 a U19, keď najprv presne namieril Marek Šupej a po ňom aj Milan Dolinajec.

Obaja šikovní hokejbalisti robili našim hráčom problémy predovšetkým dobrým pohybom, z čoho vyplýval priestor na presnú strelu. Za stavu 0:4 sa našim hráčom podarila pekná akcia, ktorú začal Tomáš Urbaník, keď posunul loptičku na nabiehajúceho Adama Greguša a ten našiel voľného Michala Stenchláka. Pomerom 1:4 sa skončila prvá tretina.

V tej druhej si zobrali slovo opäť hostia a František Poliaček s bratmi Čičalovcami zariadili navýšenie skóre o ďalšie tri góly. V tretej tretine si Marek Šupej z Blackhawks skompletizoval hetrik a ďalie góly pridali Fero Čičala, Milan Dolinajec aj Samuel Zicho. Okrem nich znižoval tečovanou strelou z presilovej hry Ľubo Gerát, keď namieril od modrej čiary a s pomocou teču obrancu skončila loptička za chrbtom Petra Hričinu.

V závere duelu trafil Roman Kadlečík konštrukciu brány, ktorej ozvena odbila koniec nadstavbovým nádejám HBK Čadca v nadregionálnej Respect Žirafa lige. Blackhawks potvrdil rolu jasného favorita a hladko postúpili do semifinále play-off.