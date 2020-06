Zo zrezanej lipy vytvorili vo včelnici v Povine unikátne diela

V uplynulý týždeň sa včelnicou v Povine niesol zvuk motorových píl.

24. jún 2020 o 13:22 Radoslav Blažek

Počas rezbárskeho sympózia tu zo zrezanej lipy vytvorili unikátne sochy, ktoré budú skrášľovať túto dolnokysuckú obec.

Jedno z unikátnych diel vytvoril Milan Kuchťák z Mútneho. Socha Panny Márie Kráľovnej sa bude vynímať v miestnom kostole, o to viac si dal šikovný rezbár záležať.

„Podobných sôch som prirodzene robil už viac. I keď, musím priznať, prvýkrát ju robím aj s korunkou. Práce bolo viac než dosť, počas troch dní som si naozaj musel švihnúť, aby bola socha pekne jemne zoštylizovaná,“ povedal pre týždenník Kysuce Milan Kuchťák.

Vysvätia ju počas hodových slávností

Chlapíkov s motorovými pílami v rukách prišla pozdraviť aj starostka obce Alena Dudeková, ktorá nám bližšie predstavila symbolické prepojenie rezbárskeho sympózia s obcou Povina.

„Minulý rok sme zrezali jednu lipu pri kríži a práve z nej vznikli tieto krásne diela. Je to také krásne prepojenie, že na jednom mieste sme ju zobrali a na iných ju osadíme v trošku inej podobe. Lipu sme museli zrezať. Bola príliš veľká, hrozilo, že pri silných vetroch môže spadnúť na rodinné domy, ktoré sú v blízkosti. Báli sme sa, aby sa niečo nestalo,“ vysvetlila Dudeková.

„Sochu Panny Márie Kráľovnej vysvätí náš pán farár počas hodových slávností, ktoré sa budú konať v našej obci v dňoch 22. a 23. augusta,“ pokračovala.

Chcú prilákať mladých ľudí

Radosť z vydareného podujatia mal prirodzene Miloš Belan, predseda ZO SZV (Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov) Kysucké Nové Mesto. Pre týždenník Kysuce prezradil, že rezbárske sympózium organizuje aj preto, aby bolo toto unikátne miesto nielen pre včelárov, ale aj pre deti a širokú verejnosť.

„Presne tak, chcem sem dostať deti, mladých ľudí. Vznikli tu krásne sochy, dobové úle, ale aj detský kútik. Z vytvorených diel by som vyzdvihol aj draka, ktorého brat je na hrade Beckov,“ povedal Belan.

Práve on sa o včelnicu v Povine stará už od roku 2008 spolu s Milanom Damaškom. Spoločne organizujú detské krúžky, vzdelávajú mladých včelárov. „Každý, kto má záujem o včelárstvo, je u nás vítaný,“ hovorí Belan.

Výnimočné podujatie využili aj pedagógovia zo ZŠ Povina. V rámci piknikového vzdelávania vzali deti do terénu.

„Deti sa takýmto akciám tešia, včelnica a celé okolie im napomôže v ďalšom vzdelávaní. Vieme im tu naživo vysvetliť, čo všetko sa dá plieť, vysádzať, ako sa starať o včely a pod. Veď škola nie je len o tom, aby sme sedeli v laviciach, ale učili sa aj v teréne. Navyše máme krúžok pod vedením pána Belana, takže spoluprácu len a len vítame,“ povedala triedna učiteľka prváčikov Jana Sidorová.

Nuž, ak sa chcete pokochať krásnymi dielami, ktoré vytvorili rezbári, zavítajte do včelnice v Povine. Rozhodne to stojí za to...