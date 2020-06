Jeho vzorom je hviezda Barcelony. Zranenia pokazili strelcovi FK Čadca prvý zahraničný angažmán

Po viacerých zraneniach sa musel opäť rozohrať.

26. jún 2020 o 13:16 Adam Dudiak

Odmalička bolo jeho cieľom strieľať góly. Róbert Rábik sa z rodnej Oščadnice dostal až do českého prvoligového klubu MFK Karviná.

Osemnásťročný zakončovateľ aktuálne pôsobí v Čadci. Okrem jeho futbalových krokov a predstáv prezradil v rozhovore viac aj o príprave počas karantény, situácii v klube a príčine jeho návratu na Slovensko.

Pol roka si strávil v Karvinej. Ako s odstupom času hodnotíš túto skúsenosť? Čím sa podľa teba líši český futbal od slovenského?

„Dalo mi to určite veľa. Mal som možnosť vyskúšať mládežnícky futbal na najvyššej úrovni, pracovať s výbornými spoluhráčmi a trénermi, hrať v perfektných podmienkach a samozrejme, so silnou konkurenciou. V Česku sa hrá tvrdšie a bojovnejšie. Futbal je tu zameraný hlavne na fyzickú stránku a je menej technický ako na Slovensku.“

Do Karvinej si dochádzal, teda voľného času bolo málo. Ako si zvládal školu a stíhal iné aktivity?

„Bolo to náročnejšie, keďže tréningov bolo veľa a hneď zo školy som bežal na vlak a domov som sa vrátil neskoro. Raz do týždňa sme mali dvojfázové tréningy, vtedy som do školy nechodil vôbec. Na rodinu a kamarátov som veľa priestoru nemal.”

Svoje pôsobenie v MFK Karviná hodnotíš pozitívne. Čo bolo teda dôvodom tvojho príchodu naspäť?

„Môžu za to časté zranenia. Zranený som bol takpovediac stále, šiel som z jedného zranenia do druhého. Kvôli tomu som pomaly strácal chuť hrať futbal. Chcel som sa úplne uzdraviť, trošku si oddýchnuť a rozohrať sa. V podstate začať odznova.”

Ako vyzerá aktuálna situácia v Čadci? Ako na tom klub bol pred začiatkom karantény?