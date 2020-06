Hubári na Kysuciach sa radujú, košíky sa plnia!

Hubárska sezóna sa rozbieha, jedálničky v kysuckých rodinách sú pestrejšie o hubové špeciality. Tie zvlášť chutia, keďže dubáčiky sú čerstvé, navyše „zadarmo“.

27. jún 2020 o 6:57 Iveta Hažíková

K vášnivým hubárom patrí aj Čadčan Peter Malicher, ktorý ako väčšina Kysučanov v zrelšom veku, zbiera hríby takmer odvtedy, ako dokázali chodiť „po vlastných“.

Poznám naše hory ako svoje topánky, navštevujem ich od malého chlapca. Viem, kde čo a kedy rastie, aj preto sa nezvyknem vrátiť domov s prázdnym košíkom,“ vraví. Ten nám plne naložený prišiel ukázať aj do redakcie.

Dostanú sa až do Bratislavy

Naplnil ho v horách v Milošovej, časti Megoňky, no presné súradnice nám ako správny hubár neprezradil. Za to sa však ochotne s úlovkom podelil. „Keď idem do hory, vyzbrojím sa chlebom, slaninou a cibuľou, lebo tam zvyknem stráviť celé hodiny,“ prezrádza. Aj to, že najradšej z hubových špecialít má rezne z dubáčikov, manželka, dobrá kuchárka, mu okrem nich vie pripraviť aj vynikajúcu omáčku či hubový paprikáš.

„Moji známi, priatelia, vždy vedia, kto ich hríbmi, či už čerstvými alebo sušenými, zásobí,“ smeje sa. Pravdou totiž je, že nie všetci chodia do lesa tak radi ako on, niektorí zasa nemajú toľko šťastia. K tomu všetkému treba prirátať skutočnosť, že v hore nemá šancu ani taký, čo nasáva správy z internetu o potulujúcich sa medveďoch či diviačích rodinkách a tak si dubáčiky pozrie skôr tam, než by ich šiel hľadať sám.

„Veru, videl som aj ja jednu práve v Milošovej, bola to mamka diviačica s mladými,“ opisuje zážitok. Nuž a ako skončili hríby zo spomínaného Petrovho košíka? Okrem toho, že sme ho o nejaké „kúsky“ obrali, ďalšie si s radosťou odniesol do Bratislavy jeho syn Peťo, ktorý bol u rodičov na návšteve. Tatko však za hribákmi nebanuje. Už najbližšie sa chystá navštíviť ďalšie obľúbené lokality. „Tá radosť, keď ich vidíte, ako si krásne rastú v machu, to je na nezaplatenie. Ten prvý pohľad, kým sú „celé“ a zdobia les, je úžasný,“pridáva jeden z dôvodov, prečo hubárči tak rád.

Vyskúšajte hubové knedle!

S návštevou chaty a chalupy sa často spájajú potulky lesom, odkiaľ sa v týchto dňoch môžete aj vy vrátiť s nejakým tým „hríbikom“. Ak by ich bolo viacej a vy neviete, čo s nimi, môžete si urobiť trebárs hubové knedle. Potrebujete 200 g čerstvých húb, 300 g celozrnného pečiva, 0,2 l mlieka, 3 vajcia, 1 PL hladkej múky, 1 PL posekanej petržlenovej vňate, 125 g masla, 50 g strúhaného syra, soľ, mleté čierne korenie, cesnak. Na rozpustenom masle opražíte roztlačený cesnak, pridáte pokrájané huby a dusíte asi 20 minút, kým nezmäknú. Pečivo nakrájajte na kocky, pridajte mlieko, rozšľahané vajcia, vychladnuté huby, múku, vňať, 1/2 lyžice rozpusteného masla, soľ, korenie a všetko zamiešajte. Nechajte 30 minút postáť. Vytvarujte knedličky, ktoré varte v slanej vode 15 minút. Pred podávaním posypte strúhaným syrom a polejte maslom. Prajeme dobrú chuť!