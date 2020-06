Sezóna HBK Čadca optikou štatistík. V čom vynikal? + FOTO

Niektoré naj z ostatnej sezóny HBK Čadca.

30. jún 2020 o 12:47 Viktória Kysucká

HBK Čadca patril k pozitívnym prekvapeniam Respect ligy a do posledného zápasu bojoval o prvenstvo v základnej časti. (Zdroj: Archív klubu)

Športový svet vie byť krutý aj spravodlivý. Krutý v tom, že ak sa stretnú dva vyrovnané celky, no v jednej chvíli, naozaj stačí len jedna, má o kúsok šťastia strelec víťazného gólu, tak ten druhý si počíta dni a týždne, často roky prinášania obetí, pravidelného trénovania a viery v jeden cieľ.

Športový svet však vie byť aj spravodlivý a ocení vždy viac toho, kto sa dlhšie, pravidelnejšie a s väčšou chuťou či vervou venuje tréningu, majstrovským zápasom a prináša nové, z hry vyplývajúce variácie situácií, ktoré mu vynesú gól a víťazstvá.

Skvelý vstup, no trpký koniec

Keď vstupoval HBK Čadca do svojho prvého ročníka nadregionálnej Respect Žirafa ligy, takmer nikto z hráčov nevedel odhadnúť ako sa novému tímu bude dariť. Spojenie viacerých herných štýlov, lokálnych klubových presvedčení, vekových odlišností a rôznych športových očakávaní sa začínalo tvoriť za chodu a zápas od zápasu.

Vstup do sezóny bol impozantný a vysokou výhrou 13:1 sa začala nová športová cesta pre druhý klub z Kysúc v tejto súťaži. HBK Čadca patril k prekvapeniam ligy. Priebežne viedol základnú časť alebo sa o prvenstvo delil s ďalšími dvomi klubmi. Dokázal poraziť overené značky žilinského hokejbalového sveta a predviesť aj exhibíciu proti tímom, ktoré sú na ceste sebazdokonaľovania.

Prečítajte si tiež: Začalo sa play-off hokejbalovej extraligy. Jeden Kysučan ho otvoril gólom + video Čítajte

Trpkosť prehry okúsili hráči z HBK až v posledný zápas jesennej časti, ktorý odohrali s úradujúcim majstrom v zostave s viacerými zvučnými menami, ale aj kysuckými hokejbalovými esami sústredené okolo dvojnásobného majstra sveta Lukáša Pijáka, ktoré momentálne tvrdia muziku v Slovenskej extralige.

Ďalšie dve lekcie prišli od medailistov z Považskej Bystrice a Liptovského Mikuláša. Prehry sú v živote človeka veľmi dôležitý prvok pre sebareflexiu. Naznačujú, kde má pridať, na čom musí zapracovať a čomu sa má v tréningu venovať o niečo viac. Zrejme najťažšia porážka prišla v zápase o celkové prvé miesto proti Rona Rozkvet Považská Bystrica.

Pravá čerešnička na torte celoročného úsilia prišla v samotnom závere základnej časti. Zápas dvoch nerozlučných celkov z priebežného poradia mal určiť vzorec pre play-off. Kvalitný duel so silným vyvrcholením rozhodla štvorminútová pasáž, kedy súper dokázal streliť štyri zo svojich piatich gólov. Obrana Čadčanov vtedy musela súperiť nielen s kvalitami útočníkov, ale aj s vrtkavou šťastenou, ktorá stála na strane budúceho víťaza základnej časti. Čadca sa ním nestala, hoci stiahla náskok súpera na rozdiel jediného gólu a v závere mala o niečo viac útočných príležitostí...

Najlepší brankár Grochal

Ako v každom športe aj v hokejbale sa striedajú lepšie chvíle s tými slabšími. Keby sme sa sústredili na tie najlepšie, určite začneme brankármi. Hbk Čadca mal najlepšieho brankára základnej časti Respect ligy. Jakub Grochal viedol štatistiku vysokým rozdielom a hoci mu z percentuálnej úspešnosti zákrokov postupne ubúdalo ako všetkým brankárom, svoj náskok si udržal a v kategórií jasne vyhral.

Prečítajte si tiež: Jeho vzorom je hviezda Barcelony. Zranenia pokazili strelcovi FK Čadca prvý zahraničný angažmán Čítajte

Nielenže si udržal najvyššie percentuálny podiel v lige (89,44 %) ale pred druhým a tretím brankárom v celkom poradí mal o štyri, respektíve o tri zápasy viac! Taktiež sa delil o prvú priečku s brankármi v počte víťazstiev (9). S priemerom 2,83 gólu na zápas skončil na druhom mieste a taktiež aj s jedným čistým kontom. Štatistický ukazovateľ „Mr. Zero“ jasne naznačuje, že udržať si v lige čisté konto nie je vôbec jednoduché. Dokázalo to len 9 brankárom zo 42 zúčastnených a len jednému sa to podarilo dva krát!

Medzi tými, ktorí vychytali aspoň jedno čisté konto, svietia hneď dvaja z HBK Čadca. Tým druhým bol Marek Miko. Čisté konto si udržal v súboji s All-inn Budatín. Mladý a dobre stavaný brankár má výborné reflexy a pred sebou veľkú budúcnosť. Brankár s lapačkou v pravej ruke nejeden krát zaskočil súperových strelcov. Okrem toho spoľahlivo kryl chrbát Jakubovi Grochalovi, čím taktiež prispel k jeho dobrým štatistikám a pohode v mužstve.

Najlepšia obrana v lige

Dlhodobo sa výkony brankára a jeho obrany podpisovali pod výsledky HBK Čadca a tak ako po jesennej časti aj po vrchole základnej časti ostal klub s najlepšími číslami v obrannej hre. Nikto zo 16 členného zoskupenia sa neudržal pod hranicou 50 inkasovaných gólov v základnej časti, čo možno považovať za výborný výsledok, keďže sa v športovej hale na Bôriku premieňaniu šancí skutočne darilo. Len 46 inkasovaných gólov v 15 zápasoch robí z HBK Čadca lídra tejto štatistiky, v ktorej má druhý v poradí Rona Rozkvet o 5 inkasovaných „kúskov“ viac.

Škoda len, že si z dobrej obrany v základnej časti nezobral HBK Čadca kus aj do play-off, kde sa obrannej hre klubu dalo čo to vytknúť. Napriek tomu patrí našim obrancom uznanie a podpora. Martin Mravec si to ako šéf Čadčianskej obrany vedel s kolegami dobre rozvrhnúť a podporovať aj útočnú fázu hry. Niečo o tom vie najlepší strelec spomedzi typických obrancov Marián Oškrobaný, alebo najproduktívnejší obranca Tomáš Bajánek či Roman Kadlečík, ktorého strela z posledného zápasu play-off zanechala hlboký odtlačok na konštrukcií hokejbalovej brány.

Najproduktívnejší hráč Urbaník

Medzi zaujímavé štatistické ukazovatele hráčov patrí Kanadské bodovanie. To v HBK Čadca ovládol kapitán Tomáš Urbaník (17 gólov + 15 asistencií = 32 bodov). Že sa mu podarí zvíťaziť v každej kategórií (góly, asistencie a body) zrejme sám nečakal. Jeden z najskúsenejších útočníkov a hráčov v tíme sa s priemerom viac ako 2 body na zápas zapisoval do štatistík najpravidelnejšie a zo 417 hráčov ligy skončil na celkovej 16. priečke.

Prečítajte si tiež: Cez polčas mi zašili ranu cvakačkami. Zdeno Štrba spomína na zápas s Talianskom Čítajte

Okrem bodov mu spoločne s Martinom Mravcom, najstarším hráčom klubu, patrí ešte jedno prvenstvo. Skúsený tandem absolvoval celú porciu zápasov v základnej časti (15) a play-off (2). O jediný zápas menej mali v nohách Patrik Grochal, Adrián Masný a Jakub Grochal. Kanadské bodovanie by zrejme vyzeralo inak, keby sa Miro Miko, hráč s výnimočnou palicovou technikou neobjavoval v úvode sezóny na poste obrancu.

Jeho prínos tak vzrástol o nový rozmer a v klube patril k najužitočnejším hráčom vôbec. Ďalší do partie užitočných určite patrí Adam Greguš. Zrejme najaktívnejší hráč HBK s prudkou strelou zápästím taktiež platil na oboch stranách ihriska. Priemer dva body na zápas získal aj Ľubo Gerát (16 bodov v 8 zápasoch) a Tomášovi Firekovi k tejto štatistike chýbal jediný bod (13 bodov v 7 zápasoch).

Univerzálny hráč s výbornou kľučkou hral najčistejší hokejbal spomedzi najlepšie bodujúcich hráčov. Ľubomír nezohrieval trestnú lavicu ani jeden krát rovnako ako veľmi platný útočník Patrik Grochal či obranca Roman Kadlečík.

HBK Čadca ďakuje partnerom a podporovateľom klubu: Mesto Čadca, Pizzeria Belmondo, Boston caffe and fun, Kysucký šport, Kysuce online, Kysucké noviny...

Niektoré naj HBK Čadca

Najlepší brankár: Jakub Grochal 12 zápasov, 9 víťazstiev, 2,83 gólu na zápas, 89,44 %

Najproduktívnejší hráč: Tomáš Urbaník (32 bodov)

Najlepší strelec: Tomáš Urbaník (17 gólov)

Najlepšie prihrávajúci hráč: Tomáš Urbaník (15 asistencií)

Najproduktívnejší obranca: Marián Oškrobaný (7 gólov a 1 asistencia)

Najviac gólov v zápase: Samuel Gabčo, Michal Stenchlák, Tomáš Urbaník (hattrick)

Najviac asistencií v zápase: Tomáš Firek (4 asistencie)

Najviac bodov v zápase: Miroslav Miko, Tomáš Firek, Samuel Gabčo, Pavol Slovák (5 bodov)

Mr. Zero: Jakub Grochal a Marek Miko (1 zápas s čistým kontom)

Najviac víťazných gólov: Marián Oškrobaný, Tomáš Urbaník (2 víťazné góly)

Najviac gólov v presilovej hre: Miroslav Miko, Adam Greguš, Tomáš Urbaník (2 góly)

Najrýchlejší gól: Ľubomír Gerát (15. kolo v čase 2:22)

Najstarší hráč: Martin Mravec 39 rokov

Najmladší hráč: Marek Miko 17 rokov

Najtrestanejší hráč: Adam Greguš (54 min)

Najviac gólov v stretnutí: 15 gólov proti Hbc Salora Žilna

Zostava HBK Čadca: Jakub Grochal, Marek Miko – Martin Mravec, Marián Oškrobaný, Tomáš Bajánek, Roman Kadlečík, Juraj Kováč – Miroslav Miko, Ľubomír Gerát, Adam Greguš – Michal Stenchlák, Tomáš Firek, Patrik Grochal – Peter Firek, Adrián Masný, Marek Čech – Rudolf Kučák, Tomáš Urbaník, Pavol Slovák - Róbert Drábik, Samuel Gabčo. Tréner: Anton Duník.