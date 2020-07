Starostovia žiadajú viacej vlakov, nevylučujú protestnú akciu

Aj keď pandémia načas znížila počty cestujúcich na trati Skalité-Čadca a späť, starostovia dotknutých obcí sa naďalej dožadujú posilnenia vlakových spojov.

1. júl 2020 o 8:06 Iveta Hažíková

Dopravná situácia na ceste I/11 je kritická. Podľa starostov by posilnenie vlakovej dopravy zo Skalitého do Čadce veľmi pomohlo. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - JÁN KROŠLÁK)

Starostovia Skalitého, Čierneho a Svrčinovca sa ešte vlani snažili zabezpečiť zvýšenie počtu vlakových spojov. Zúčastnili sa na viacerých rokovaniach. Okrem iných aj so župou, ktorá zaslala ministerstvu dopravy dva návrhy cestovných poriadkov na trati Skalité – Čadca a späť. Otázka pridania vlakov sa aj pre pandémiu neuzavrela, rokovania pokračujú.

Dopraviť sa načas do zamestnania je zložité

Medzi Čadcou a Žilinou sa denne presúva verejnou dopravou viac ako 3500 ľudí. Len k jednému zo zamestnávateľov v regióne, do firmy Schaeffler Kysuce, dochádza množstvo ľudí, ktorí nemajú k dispozícii železničnú dopravu. „Časové polohy vlakov nekorešpondujú so začiatkom ranných zmien, preto idú radšej autom.

Na regionálnej trati, ako je Čadca – Skalité – Serafínov, existujú aj niekoľkohodinové medzery medzi spojmi železničnej dopravy,“ argumentoval pri žiadostiach o navýšenie spojov starosta Skalitého Jozef Cech. Ako povedal zo Skalitého odchádza posledný ranný vlak o 6.42, ďalší ide až o 13.06 hodine. Medzi argumentmi bolo aj to, že do okolitých obcí či okresného mesta sa medzitým dá dostať autobusmi či individuálnou dopravou, čo je však problematické. Hlavný cestný ťah I/11 medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou až do Svrčinovca (medzinárodný ťah do Česka a Poľska) patrí totiž medzi najkritickejšie úseky v Žilinskom kraji. Denne sa na ňom tvoria obrovské kolóny.

Dokončenie ďalšieho úseku D3 situáciu nevyrieši