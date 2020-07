V Třinci bol dvakrát osobnosťou sezóny. Odchovanec Tatrana Turzovka si zahral aj proti Sparte Praha

Špecialitou mladého stredopoliara sú priame kopy.

3. júl 2020 o 8:20 Adam Dudiak

Dominik Špulica začínal svoju kariéru v rodnom meste Turzovka. Neskôr sa presunul do Česka, kde si vyskúšal aj prvú ligu.

Cieľavedomý ofenzívny stredopoliar, ktorého špecialitou sú priame kopy, sa po štyroch sezónach v zahraničí vrátil na Slovensko a momentálne trénuje v Krásne nad Kysucou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto ťa priviedol k futbalu?

„Môj otec a starší bratia, keď som mal asi šesť rokov.”

Na akom poste si v Turzovke začínal?

„Od prvého momentu som hrával v strede zálohy, čo mi zostalo doteraz.“

Spomínaš si ešte na svoje začiatky – prvý zápas alebo prvého trénera?

„Prvý zápas si nepamätám, je to už dlhá doba. Ako dieťa som bral futbal len ako zábavku, čiže začiatky boli pekným obdobím. Môj prvý tréner bol Pavol Škorník, ktorému veľmi vďačím za to, kde som dnes. Veľa ma naučil. Ukázal mi, ako mám futbal vnímať a pomohol mi posunúť sa vpred. Podľa môjho názoru patrí k najlepším trénerom mládeže na Kysuciach.“

Prečítajte si tiež: Ťahal Snežnicu pri debute medzi mužmi. Odchovanec Žiliny má stále najvyššie ambície Čítajte

Po detských futbalových časoch strávených v Turzovke sa tvojím novým pôsobiskom stal český Třinec. Aké boli okolnosti pri tomto prestupe? Ako si sa v tom období cítil?

„Veľmi som sa chcel posunúť ďalej. Najprv som bol na skúške v MŠK Žilina, ale tam to, bohužiaľ, nevyšlo. O pár dní neskôr sme mali turnaj v Čadci, kde ma oslovil Třinec. Tam všetko do seba zapadlo, spokojnosť bola z oboch strán, takže o prestupe neboli pochybnosti. Trošku som bol prekvapený z tej veľkej zmeny a veľkého rozdielu medzi Turzovkou a Třincom. Zistil som, ako vyzerá profesionálny klub. Musel som si zvykať na častejšie a intenzívnejšie tréningy. Zároveň to bola pre mňa akási facka, aby som pochopil, že úroveň, na ktorej som, jednoducho nestačí.“

Odchádzal si vo veku 15 rokov a odohral si tam tri a pól sezóny, čo nie je krátka doba. Ako hodnotíš pôsobenie v červeno-bielych farbách?

„Skvelo. Zažil som tam najlepší kolektív tvorený kopou priateľských chalanov, s ktorými som v kontakte dodnes. Klub má kvalitné podmienky, rovnako aj tréningový proces, zameraný hlavne na kondičnú stránku, dynamiku a fyziku. Areál tvoria dve ihriská, umelá tráva, posilovňa a všetko je blízko seba.“

Třinec patrí v Českej republike určite medzi top kluby, keďže ide o druholigové mužstvo. Avšak, tebe sa podarilo dostať ešte vyššie, do MFK Karviná. Bolo vidieť rozdiel?