Hokejbal: Všetci Kysučania postúpili do semifinále play-off extraligy + VIDEO

Lukáš Piják pomohol k postupu dvoma gólmi.

6. júl 2020 o 8:15 Marián Masaryk

V prvý júlový víkend pokračovalo play-off Slovenskej hokejbalovej extraligy zápasmi, v ktorých sa rozhodlo o prvých postupujúcich tímoch.

LG Bratislava urobil so Svidníkom krátky proces a po sobotnej výhre 6:0 na východe Slovenska postúpil do semifinále po sérii 3-0 na zápasy. Patrik Šulek prispel k tretiemu triumfu asistenciou pri rozhodujúcim góle už vo štvrtej minúte.

„Môj pohľad na sériu je jasný. Nazval by som to ako povinnú jazdu do semifinále. Bola dlhá prestávka a chalani mali chuť, čo bolo vidno aj na výsledku. Teším sa, že hladko postúpili a sme o krok bližšie ku hokejbalovej valhale na Slovensku," povedal o sérii ďalší z Kysučanov v LG Bratislava, Pavol Slovák.

Lukáš Piják strelil jeden z dvoch gólov Považskej Bystrice, ktorá v sobotu prehrala v Košiciach 2:4. V 17. minúte posielal PROTEF do vedenia 2:1. Z Kysučanov hral v dueli aj obranca František Čičala, Pijákov spoluhráč. V nedeľu obaja bodom prispeli k drvivej výhre 9:0 a k postupu PROTEF-u do semifinále. Piják strelil gól na 3:0 v 19. minúte, Čičala asistoval pri góle na 5:0.

Výsledky 1. kola play-off:

Lion Svidník - LG Green Staff Bratislava 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Góly: 4. Velčický (ŠULEK), 15. Tomkovič (Zámečník), 17. Fumač, 24. Fumač (Bilik, Minárik),35. Fumač (Mi. Šalka, Bilik), 39. Müller (Vavro)

Rozhodovali: Šimbera - Hozák, vylúčenia: 5:8, presilovky: 8:7, oslabenia: 0:2.

konečný stav série: 0:3

LG: Dubnický - Bohuslav, Drozdík, Solník, Ma. Šalka, Minárik, Bilik, Virág, Zámečník, Korbáš, Fumač, ŠULEK, Mi. Šalka, Velčický, Tomkovič, Takáč, Mikulčík, Vavro, Bachynec, Müller

HBC Košice - PROTEF Považská Bystrica 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 10. Markuš (Longauer, Kaščák), 20. Halás, 22. Halás (z trestného strieľania), 45. Reľovský - 5. Oravec (L. Ďurkech), 17. PIJÁK (Teplický, Lipták)

Rozhodovali: Sála - Hriško, vylúčenia: 8:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

stav série: 1:2

P. Bystrica: Buliš - Škrabko, Bušovský, L. Ďurkech, Demáček, Poliaček, L. Bednár, PIJÁK, Lipták, Andráško, Dejneka, M. Bednár, Kukučka, Svitana, Bujdák, Oravec, F. ČIČALA, Rufati, Teplický, Linet, Švantner

HBC Košice - PROTEF Považská Bystrica 0:9 (0:2, 0:3, 0:4)

Góly: 4. Bednár (Lipták, Poliaček), 10. Lipták (Poliaček), 19. PIJÁK (Švantner, Rufati), 22. Rufati (L. Ďurkech, Kukučka), 27. Poliaček (Linet, F. ČIČALA), 31. Teplický (Dejneka), 32. Škrabko (Bujdák, Poliaček), 40. Poliaček (Lipták, Linet), 45. Demáček (Oravec)

Rozhodovali: Jančík - Pavela, vylúčenia: 3:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.

konečný stav série: 1:3

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/AyROPtaPgVA

P. Bystrica: Buliš (31. Martišek) - Škrabko, Bušovský, L. Ďurkech, Demáček, Poliaček, L. Bednár, PIJÁK, Lipták, Andráško, Dejneka, M. Bednár, Kukučka, Svitana, Bujdák, Oravec, F. ČIČALA, Rufati, Teplický, Linet, Švantner