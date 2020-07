Futbal - príprava: Vysoká potrápila Krásno, Turzovka remizovala s Korňou

Cez víkend sa odohrali dva kysucké súboje.

6. júl 2020 o 9:40 Marián Masaryk

Na prelome júna a júla pokračovala letná príprava kysuckých futbalových klubov ďalšími zápasmi.

Piatoligové Čierne len tesne podľahlo treťoligovej Bánovej, pričom o všetky tri jeho góly sa postaral Roman Baláž.

Derby sa odohralo minulú sobotu v Krásne nad Kysucou. Tatran privítal na svojom ihrisku Vysokú nad Kysucou. Po necelej hodine hry viedol už 4:1, ale piatoligista zabral a potrápil súpera z tretej ligy. Znížil na rozdiel jediného gólu a prehral tesne 3:4. Po dva góly strelili za Krásno Pleva so Ševčíkom.

Turzovka, ďalší účastník piatej ligy, sa predstavila v susednej šiestoligovej Korni, kde sa medzi rivalmi zrodila remíza.

VÝSLEDKY:



FK Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 4:3 (2:1)

Góly: 10. T. ševčík, 44. M. Pleva, 46. M. Pleva, 58. T. Ševčík – Janita, Čačurák, Planeta

Zostava Krásna: Š. Beňo – Ďuratný, Gašper, Novotný, Marčan, Pleva, Špulica, Gábor, Macura, Ševčík, Koleno

Náhradníci: Lastovica, Rajnoha, Kocifaj, Maslík, Švancár, T. Beňo

Zostava Vysokej: Vereš – M. Pavlica, J. Putorík (Dorman), Čačurák, Ďurana – Nekoranec, Planeta – F. Jančík, Janita, Krajčí – Veselka (Krištofík)

Róbert Kulla, tréner Krásna: „Inkasovali sme hneď v úvode, no stihli sme rýchlo odpovedať a boli sme aktívnejší. V posledných 20 minútach sme stratili koncentráciu a urobili zlé rozhodnutia pri držaní lopty, čím sme ponúkli góly súperovi. To by sa nemalo stávať. V tréningovom procese budeme pracovať na zlepšení."

Peter Padych, tréner Vysokej: „Zápas mal len jednú chybu, a to že sa hral na umelej tráve. Myslím, že mal slušnú úroveň z oboch strán po dlhej prestávke. Rýchlo sme sa ujali vedenia, no po nedôslednosti v bránení domáci vyrovnali a potvrdilo sa známe ´Nedáš, dostaneš´, keď my sme tutovku zahodili a v poslednej minúte prvého polčasu išli do vedenia domáci. Za sedem minút druhej časti sme dvakrát inkasovali po zbytočných stratách v strede poľa. Podarilo sa nám ešte skorigovať výsledok, no vyrovnať sa nám už nepodarilo. Súper vyhral zaslúžene. Gratulujem."

TJ Kysučan Korňa – FK Tatran Turzovka 2:2 (2:1)

Góly: Dávid Kratochvíl, Peter Hrtús – Jaroslav Furdan, Milan Šmahajčík

Zostava Turzovky: Urminský - Rovňaník P. Zborovančík, Kocifaj, Furdan - Rusnák - Ciesarík, Letavay, Rokyčák, Hlava - Šmahajčík R.

Striedali: Niník, Hrčka, Plešivčák, Šmahajčík M., Škor, Čuraj, Pištek N., Pištek M., Steiniger

Zostava Korne: Slíž, Učník Michal, Kormaňák, Šutý, Ligáč, Kratochvíl, Peter Hrtús, Ihelka, Staník, Učník Miroslav, Kubina, Bystrický, Kovalík, Muroň, Valčuha

Ladislav Hejčík, prezident Tatrana: „Napriek stále úvodnej fáze prípravy zápasu nechýbal náboj tradičného derby. Korňa potvrdila, prečo je jedným z favoritov na postup zo VI.ligy, jej šikovní hráči na čele s Mirom Učníkom nám robili veľké problémy. Pre naše mužstvo to bol veľmi užitočný duel, podobné boje očakávame na pôde súperov aj počas blížiacej sa sezóny. Konečná remíza je zrejme zaslúženým výsledkom. Na druhú stranu nás mrzia zranenia Jožka Polku a Filipa Hlavu, čím nám výrazne klesla konkurencia v záložnej formácii. Veríme, že chalani budú čím skôr fit."

TJ Jednota Bánová – ŠK Čierne 4:3

Góly Čierneho: Roman Baláž 3

Zostava Čierneho: Lastovica - Benko, Dirgas, Strapáč, Unzeitig, Jurčík, Krenželák, Mrenka, Staňo, Kubalík, Baláž.

Tj Slovan Nová Bystrica – Oravská Lesná 7:1 (1:0)

Góly Slovana: Šadibol 3, Vidosavljevic, Držiak, Kováč, Griga

Zostava Slovana: Kučerík – Kováč, Džurný, J. Dubovický, Murín – Držiak, Griga, Cáder, Vakula – Šadibol, Vidosavljevic

Striedali: Kulich, Drozd, Vojtek, Dubovicky P., Roman, Dubovický B.