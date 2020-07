Turisti pozor: Nad osadou Lazy ktosi opäť rozmiestnil nebezpečné hroty

Cez víkend našli peší turisti ďalšie takého nástrahy.

6. júl 2020 o 16:31 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Do redakcie sme dostali podnet od čitateľa, ktorý má vážne obavy o svoje zdravie a zdravie turistov či kohokoľvek, kto sa v tomto období pohybuje v okolí Čadce – Vojtov.

(zdroj: MP)

Na poľných cestách v tejto oblasti sú totiž rozmiestnené železné hroty s upravenou špičkou tak, aby sa čo najlepšie zapichli. Cez víkend našli ľudia ďalšie takéto hroty. Podľa Jozefa, ktorý býva neďaleko a po cestách sa pravidelne pohybuje, hroty spôsobili už mnoho škôd.

Pred dvoma týždňami tam roztrhlo koleso terénne auto s poznávacou značkou z okresu Dolný Kubín: „Je napršané, hrot bol v kaluži a auto po ňom prešlo. Malo rezervu, takže si koleso vymenilo, no predstavte si, že by tadiaľ prešlo zviera či stúpil na to človek,“ hovorí Jozef. Tvrdí, že on už kvôli hrotom tiež prišiel o čiastku 70€, keď musel meniť koleso na traktore, ktorý mu zvážal seno.