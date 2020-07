Všestranný športovec z Kysúc, ktorý za sebou zatvára Tatry

Ak sa večer vyberiete na cyklotrasu vedúcu spod Oščadnice do Krásna a uvidíte človeka v Kysuci, nemusíte sa báť. Nik sa tam netopí. To si len Ján Drahňák prišiel zaplávať.

10. júl 2020 o 15:27 Dominika Mariňáková

Hovorí, že koronakríza mu prekazila veľa športových plánov, no malo to aj svoju svetlú stránku. „Viac som sa venoval rodine, manželke a deťom. Zrazu sme na seba mali viac času,“ pritakáva Ján Drahňák. Všestranný športovec tak vymenil organizované podujatia a prípravu na ne za hru s deťmi, ale aj za lezenie po najvyšších štítoch Tatier. S príchodom druhého polroka roku 2020 však opäť začína poškuľovať po rôznych pretekoch typu Spartan Race či po triatlonových akciách.

Inšpiroval ho film

Rodák z Krásna nad Kysucou sa športu venoval už ako dieťa. „Reprezentoval som školu na rôznych súťažiach a pri športe som ostal aj potom. Stále som sa udržiaval v kondícii, chodil na menšie, miestne preteky,“ spomína Ján Drahňák.

Počas štúdia na vysokej školy videl dokument o podujatí Adrenalin cup. Ide o extrémny závod štvorčlenných družstiev, ktorý sa koná v Beskydoch, v Českej republike. Družstvá v zložení bežec, paraglajdista, horský cyklista a kajakár musia zvládnuť trať na Lysej hore.

„Ten film bol dobre natočený a ja som si povedal, že to by som veru niekedy rád absolvoval. Účastníci síce boli vykreslení ako úplní borci, ale pomyslel som si, že na tom predsa nie som až tak zle.“

Osud zareagoval na jeho myšlienky a v priebehu niekoľkých mesiacov ho oslovili kolegovia z horolezeckého oddielu. Pripravovali sa na spomínané podujatie a vypadol im jeden člen.

„Kývol som na to a bola to paráda. Ocitol som sa v B-štafete, ktorá mala byť pôvodne outsiderská. Napokon sme však skončili lepšie ako favorizovaná A-štafeta. Presné umiestnenie si nepamätám, ale obsadenie bolo naozaj kvalitné. Vedľa mňa bežala, napríklad, reprezentačná bežkyňa na lyžiach. Bolo tam viacero reprezentantov a keď sa rozbehávali, pokukoval som po nich. Vravím si, veď to je pre mňa pomaly pretekárske tempo!“ spomína so smiechom.

Nech je šport zábavou

Po úspešnom absolvovaní Adrenalin cupu sa do hlavy Jána Drahňáka vkradla myšlienka, že by mohol behať rýchlejšie. Že by mohol byť lepší. „Na jednej strane, mal som pocit, že som už starý. To najlepšie obdobie na rozvoj, v mladosti, som už prešvihol. Venoval som sa hudbe a hoci som behal či bicykloval, tak iba rekreačne.

Zrazu som sa však do toho ponoril. Začal som si zháňať informácie, debatoval som s ostatnými bežcami. Vtedy toho veľa na internete nebolo, vždy sa mi však podarilo od niekoho získať novú informáciu. Všimol som si, že sa postupne bez väčších problémov posúvam na vyššiu úroveň. A stále chcem ísť vyššie.“

Čo sa týka súťaženia, v aktuálnom období ho najviac lákajú práve preteky ako Spartan Race.

„Jednak, je to v prírode a tú milujem. Potom, je tam beh aj sila, takže je to pestrejšie. Mám rád pestrosť v športovaní. Beh je fajn, ale niekedy je to nuda. Preto som, napríklad, začal aj s triatlonom. Inklinujem skôr ku kombinácii rôznych športov a druhov pohybu. Je to zábavnejšie,“ tvrdí 33-ročný športovec.

Zároveň však nevylučuje, že sa raz rozbehne po trase s dĺžkou niekoľkých desiatok kilometrov: „Pokukoval som aj po ultrabehoch. Tam však človek musí spomaliť. Ja som mal tento rok slušne natrénovanú rýchlosť. No pri ultrabehoch má síce bežec výbornú kondíciu, ale stráca na rýchlosti. Časom možno vyskúšam aj niečo takéto, ale najskôr tak za päť až sedem rokov.“

Koruna Tatier

Pandémia zmarila veľa plánov. Výrazne zasiahla aj do programu Jána Drahňáka.

„Súťažnú formu som si časoval na záver apríla, respektíve na máj. Napokon sa však viaceré plánované súťaže neuskutočnili. Viac som sa teda venoval rodine a práci, od športu som si dal na istý čas pauzu. Potom však prišla myšlienka o Korune Tatier. Je to výzva, ktorá zahŕňa 14 najvyšších tatranských štítov na slovenskej strane. Tak som si povedal, že to nie je zlý nápad. Veď z Tatier ma nikto vyhadzovať nebude,“ prezrádza.

Zo 14 štítov sú však voľne dostupné pre verejnosť len tri. Na zvyšné je prístup povolený len v sprievode horského vodcu. „My hovoríme, že keď prídeme do Tatier, tak si ich otvoríme a keď odchádzame, tak ich za sebou zatvoríme,“ reaguje lišiacky kysucký športovec.

Jeho plány na najbližšie obdobie teda zahŕňajú turistiku a horolezectvo pod tatranským slnkom. Na jeseň by sa chcel znovu vrhnúť na sparťanské behy a na triatlony.

Pod hlavičkou Tatranu atléti aj gymnastky

Ján Drahňák je členom atletického oddielu klubu TJ Tatran Krásno nad Kysucou. „Chcel som sa zúčastňovať niektorých oficiálnych pretekov, no nemal som klub. Tak som si ho založil,“ smeje sa.

Vzápätí však už seriózne vysvetlí, ako to vlastne bolo: „Približne sedem rokov dozadu som išiel za šéfom Tatranu, že by bolo fajn mať v Krásne atletický oddiel. Nemal s tým najmenší problém, takže sme si k tomu sadli a doriešili to aj právne. Momentálne máme sedem aktívnych členov, ktorí sa športu aktívne a pravidelne venujú. Plus niekoľkých ďalších, ktorí sem-tam chodia na preteky pod našou hlavičkou. Máme tam bežcov, cyklistov aj triatlonistov.“

Najnovším prírastkom do športovej rodiny Tatranu sú mladé gymnastky. „Občas pomáham aj s trénovaním,“ prekvapuje Ján Drahňák. „Chcem si urobiť trénerskú licenciu. Nie som gymnasta, ale robím kalisteniku a veľa cvikov je totožných. Na začiatku sa prihlásilo vyše sto detí, my sme však nemali šancu vziať ich toľko. Chýbajú nám tréneri. Naplno sa tomu venuje najmä pani Plešivčáková, ja riešim papiere, zháňanie financií na vybavenie a keď treba, pomôžem s tréningami.

Časovo mám veľmi nestabilnú prácu, takže nemôžem mať pevný termín tréningov. Momentálne máme približne 50 detí, chodia k nám dievčatá z celých Kysúc. V auguste plánujeme týždenný kemp. Keďže kvôli korone prišli o tréningy, chceme im to vynahradiť aspoň takýmto spôsobom. Vďaka patrí mestu a primátorovi, od ktorých máme veľkú podporu. Bez nej by bolo naše fungovanie oveľa ťažšie.“

Plávanie v Kysuci o deviatej večer

Šport nie je len o súťažení. Ján Drahňák nám prezradil svoju zaujímavú tréningovú stratégiu: „Snažím sa trénovať čo najbližšie. Nechápem ľudí, ktorí idú do fitka vzdialeného desať kilometrov, tam bežia na páse, cvičia a potom idú zas domov autom. Ja idem radšej niekde, kde sú preliezky, na workoutové ihrisko. Dobehnem tam, takže mám za sebou kardio a následne si zacvičím.

Čo sa týka behu, najradšej mám trasu na Raču. Vybehnem na vrchol a zase dolu. Na bicykel vyrážam už z domu, nasadnem a idem. Či už smer Poľsko, Česká republika, Žilina alebo Orava. Na cestnom trénujem najmä kondíciu, na horskom zas stabilitu, prekážky.

V zime chodím plávať do Čadce na plaváreň. V lete pod Oščadnicu, do Kysuce. Je tam zhruba dvesto až tristometrový úsek, na ktorom sa dá zaplávať si. Chodievam večer okolo deviatej a ľudia na mňa často pozerajú, čo tam vôbec robím. Mám to blízko, no občas chodím aj na Vodné dielo do Žiliny.“

K tréningovým možnostiam na Kysuciach čoskoro pribudne aj prekážková dráha v Krásne nad Kysucou. Podľa slov Jána Drahňáka je tesne pred finišom. „Na Krásňanskej desiatke sme sa stretli s Lacom Sventekom. Hovoril mi o Goralmane, prekážkovom behu, ktorý organizuje. Ja mu vravím, tak to skúsme tu, v Krásne. Sú tu vhodné podmienky, cyklotrasa, nejako by sme to vymysleli.

Primátor to odsúhlasil, dostali sme aj nejaké peniažky. Laco sa do toho v spolupráci s mestským podnikom poriadne obul a čoskoro by to malo byť hotové. Ešte pridáme lezeckú stenu a visiace prekážky. O dva týždne už by sme tam mohli trénovať a pokrstiť by sme to chceli priamo tými pretekmi niekedy koncom augusta, respektíve v septembri.“

Rodina obrovskou oporou

Ján Drahňák pracuje ako hasič na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Čadci. „Vnímam, že šport mi prináša benefity aj do mojej práce. Pri zásahu sa vždy zíde dobrá kondícia. Podľa mňa každý hasič musí byť zdatný. My sme sa stretli taká zmena, že všetci sme športovci. Hoci každý robí iný šport. Jeden sa venuje silovému trojboju, ďalší sú futbalisti či bežci. Všetci sa niečomu venujeme,“ hovorí.

Okrem lepšej kondície a väčšej fyzickej sily má šport vplyv aj na psychickú pohodu: „Keď nemám čas, keď kvôli práci a povinnostiam nestíham tréning, tak mi to chýba. A po dlhšej pauze je problém znovu sa do toho dostať. Avšak, musím, inak by bolo zle, klesala by kondícia. Mojím najväčším problémom je však pretrénovanie. Popri práci a rodine sa snažím ísť naplno aj do tréningov a je toho veľa. Tento rok som znížil tréningové zaťaženie a zistil som, že napriek tomu napredujem. Zbytočne som to s tréningom preháňal. Veď aj obyčajná fyzická aktivita je v podstate tréning.“

Obrovskú oporu má Ján Drahňák doma, v podobe manželky Lenky a detí Sáry (9), Jána (6) a Elišky (2). „Ak chcete robiť takéto veci, potrebujete dobrú manželku. Je veľmi tolerantná, aj keď občas to už aj jej lezie na nervy. Preto sa snažím tie obdobia striedať. Ak musím istý čas veľa trénovať, tak potom sa zase viac venujem im. Trénujem najmä ráno a večer, aby som cez deň mohol byť s nimi. Navyše, aj svoje deti sa snažím viesť ku športu. Sára je v triatlonovom klube Žabka a robí gymnastiku, syn chodí plávať a cvičí spolu so mnou. Pomaličky už zapájame aj najmladšiu,“ uzatvára.