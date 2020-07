Kysucké florbalistky žiarili na prestížnom turnaji v Česku. Odniesli si medaily

V silnej konkurencii skončili tretie vo svojej kategórii.

13. júl 2020 o 8:15 Marián Masaryk

Florbalový klub z Kysuckého Nového Mesta sa v minulom týždni zúčastnili 17. ročníka medzinárodného mládežníckeho turnaja Prague Games v hlavnom meste Česka.

Odniesli si z neho bronzové medaily, keď prehrali až v semifinále.

Kysučanky boli medzi siedmimi slovenskými družstvami, ktoré doplnili 204 domácich tímov. Súťažili v siedmich chlapčenských a štyroch dievčenských vekových kategóriách.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto sa ako jediné slovenské družstvo predstavilo v dievčenskej kategórii do 18 rokov. V základnej skupine B sa v stredu a vo štvrtok stretlo s tímami ACEMA Sparta Praha, Panthers Praha Black, FAT PIPE Florbal Chodov a Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší.

V prvý hrací deň Kysučanky zdolali obe pražské družstvá a pripísali si šesť bodov do tabuľky. „Panterov" porazili len o jeden gól, ale o pár hodín neskôr rozdrvili Spartu pomerom 9:0. V úvodnom dueli zažiarila Alica Brodňanová, ktorá otočila stav z 2:3 na 4:3 a tri minúty pred koncom duelu zavŕšila hetrik víťazným gólom.

Na dva góly Brodňanovej prihrala Laura Chúpeková, ktorá sa v druhom zápase zaskvela štyrmi gólmi a asistenciou. Po prvom dni tak viedla kanadské bodovanie vo svojej kategórii. Vo štvrtok ráno si Kysučanky hravo poradili aj s tretím súperom, ked deklasovali tím z Rtyně v Podkrkonoší opäť pomerom 9:0. Po dva góly strelili Laura Chúpeková s Kristínou Mlíchovou, kým Brodňanová nazbierala tri asistencie.

V poslednom zápase skupiny preverili kysucké florbalistky súperky z Chodova. Aj vďaka ďalším dvom gólom Laury Chúpekovej zvíťazili 4:0. Získali plný počet 12 bodov a zaznamenali skóre 26:3. Chúpeková zároveň vyhrala tabuľku produktivity s 11 bodmi (8+3).

Laura sa nezastavla ani v play-off. V piatkovom osemfinálovom zápase doviedla FBK k výhre 5:0 nad Mladou Boleslavou svojím druhým hetrikom na turnaji. Vo štvrťfinále proti Střešoviciam to už bolo o jedinom góle. Strelila ho Kysučanka Alexandra Faktorová, ktorá poslala svoj tím do semifinále. V ňom však už utrpel prvú prehru a rozlúčil sa s turnajom po výsledku 1:4. Jediný gól strelila Alica Brodňanová. Produktivitu FBK ovládla Laura Chúpeková so 14 bodmi (11+3).

„Už pred prvým zápasom sme si povedali, že sme neprišli len na výlet, ale ideme si po dlhej odmlke užiť florbal a každá hráčka dá do toho všetko. Postupne sme videli, že tí súperi sú hrateľní, v prvom zápase sme otočili nepriaznivý stav a nakopli sme sa. Poďakovať by som chcel aj všetkým rodičom, ktorí nás prišli do Prahy povzbudzovať," zhodnotil turnaj tréner FBK Marián Chlebana pre huste.joj.sk.

Výsledky - základná časť:

Panthers Praha Black – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 3:4 (1:2, 2:2)

Góly: 7. Žbánková (Gocová), 18. Žbánková (Gocová), 21. Žbánková (Novotná) – 5. Brodňanová (L. Chúpeková), 10. Záteková, 24. Brodňanová, 27. Brodňanová (L. Chúpeková)

ACEMA Sparta Praha – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 0:9 (0:6, 0:3)

Góly: 3. Hlávková, 5. L. Chúpeková (Svrčková), 7. Hlávková (Komzalová), 7. L. Chúpeková (Brodňanová), 9. Marková (Hlávková), 14. K. Chúpeková (Pudišová), 21. L. Chúpeková (Honíšková), 23. L. Chúpeková (Mlíchová), 30. Brodňanová (L. Chúpeková)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší 9:0 (4:0, 5:0)

Góly: 5. L. Chúpeková (Brodňanová), 5. L. Chúpeková (Brodňanová), 6. Mlíchová (Honíšková), 7. Záteková, 19. Berešíková, 20. Faktorová, 22. Mlíchová, 22. Marková (Hlávková), 29. K. Chúpeková (Brodňanová)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FAT PIPE Florbal Chodov 4:0 (2:0, 2:0)

Góly: 10. Brodňanová (Komzalová), 10. L. Chúpeková (Mlíchová), 22. Záteková (Pudišová), 27. L. Chúpeková (K. Chúpeková)

Osemfinále

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – Florbalová akademie Mladá Boleslav 5:0 (1:0, 4:0)

Góly: 11. Marková (Faktorová), 16. L. Chúpeková (K. Chúpeková), 21. K. Chúpeková (Pudišová), 22. L. Chúpeková (Brodňanová), 24. L. Chúpeková (Brodňanová)

Štvrťfinále

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – PSN Tatran Střešovice 1:0 (0:0, 1:0)

Góly: 17. Faktorová (Brodňanová)

Semifinále:

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FAT PIPE Florbal Chodov Blue 1:4 (1:2, 0:2)

Góly: 12. Brodňanová (K. Chúpeková) – 2. Chaloupková, 16. Keprtová (Suchanová), 23. Keprtová (Suchanová), 25. Suchanová (Balková)

Súpiska KNM: Adriana Michalisková – Rebeka Mičudová, Kristína Mlíchová, Linda Pudišová, Klára Svrčková, Sára Záteková, Silvia Šamajová, Ema Berešíková, Alica Brodňanová, Laura Chúpeková, Klaudia Chúpeková, Alexandra Faktorová, Klára Hlávková, Vanesa Honíšková, Viktória Komzalová, Veronika Marková