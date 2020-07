Najťažšie počas pandémie bolo povoliť poslednú rozlúčku, hovorí riaditeľka domova dôchodcov

Keď sa uvoľnili opatrenia, klienti boli tak šťastní, že tlieskali. Riaditeľka centra sociálnych služieb popisuje, ako sa zmenil život klientov a zamestnancov počas pandémie.

14. júl 2020 o 8:08 Magdaléna Paluchová

Klienti zariadení sociálnych služieb navštevujú nemocnicu častejšie a ich imunita je slabšia. Môže sa teda stať, že v zariadeniach sa občas rozšíri nejaké ochorenie. No niečo také, ako obdobie pandémie pre koronavírus Denisa Smreková počas svojej dvadsaťjeden ročnej praxe nezažila.

„Bolo to veľmi náročné obdobie pre zamestnancov, no najmä pre klientov. Momentálne je situácia lepšia, opatrenia sa postupne uvoľňujú, ale začiatok bol šok. Nikdy predtým sme sa nemuseli pasovať s takýmito obmedzeniami, klienti neboli naučení na rúška.“ Riaditeľka popisuje, že keď už bolo povolené vychádzať aspoň do vonkajšieho areálu zariadenia, napríklad klientom, ktorí trpia demenciou, bolo ťažké vysvetliť, prečo musia mať rúška.

Čo sa z rozhovoru dozviete - ako klienti prežívali správy o zatvorení zariadenia - čo pomohlo klientom prekonať obdobie izolácie - počet zamestnancov počas pandémie klesol, ako situáciu zvládli? - riaditeľka Denisa Smreková musela rozhodovať, či povolí návštevy. Čo bolo pre ňu najťažšie?

Mnohí klienti v zariadení vedú aktívny život. Majú koníčky, chodia do kaviarne, navštevujú sa s rodinami. Počas pandémie si nemohli vybaviť ani základné drobnosti ako nákupy, zájsť si na poštu či do kostola. S príbuznými mohli len telefonovať alebo sa vidieť cez Skype. „Byť tri mesiace úplne izolovaný od rodiny je veľmi náročné,“ uvedomuje si riaditeľka. V zariadení sa preto všemožne snažili, aby obdobie zvládli čo najlepšie.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →

„Pandemické návštevy“

„Neustále sme postupovali podľa nariadení hlavného hygienika a ministerstva zdravotníctva. Na stránkach regionálneho úradu verejného zdravotníctva vychádzali uvoľňovacie opatrenia. V jednej z tých fáz bola aj návšteva klientov, kedy do zariadenia mohli prísť rodinní príslušníci takého klienta, ktorý je úplne imobilný,“ vysvetľuje situáciu Denisa Smreková a dodáva, že išlo o klientov, ktorí sú úplne imobilní, bolestivo znášajú aj presun na invalidný vozík.

Súvisiaci článok Seniori v čadčianskom zariadení prekonávajú koronakrízu trpezlivo Čítajte

Ako takáto „pandemická“ návšteva prebiehala? Do zariadenia mohli prísť maximálne dvaja členovia rodiny takéhoto klienta. Museli prejsť screeningom, merala sa im teplota, vypisovali prehlásenia o svojom zdravotnom stave, aby mohli klienta na izbe navštíviť. Po návšteve sa musela izba kompletne vydezinfikovať: všetky povrchy, dlážky, kľučky. Smreková vysvetľuje, že to bolo náročné aj pre zamestnanca, ktorý to musel zabezpečiť, takáto dezinfekcia trvala okolo dvadsiatich minút.

Imobilní klienti, ktorí sa môžu pohybovať v invalidnom vozíku a všetci ostatní klienti sa s rodinou stretávali v záhrade. Dodržiavali pritom odstupy päť metrov. Označili si lavice, vyhradené miesta pre návštevy mali aj v altánku.

Počas obdobia mali tri prípady, kedy rodina požiadala o to, aby mohli mať klientov doma.

Najťažšie obdobie prekonali rozprávaním sa

Aj my ostatní sme sa minimálne tri mesiace obmedzovali, nevideli sme starých rodičov. Klienti v zariadeniach boli však počas najprísnejších opatrení odkázaní na štyri steny izieb. Ešte aj stravu, na ktorú bežne schádzajú do jedálne, im nosili do izby.