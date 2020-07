Muž, ktorý behá s vlkmi: Dávid videl jeleňa naživo pred pár rokmi, dnes je so zverou každý deň

Kysucké hory a les sú jeho fotoateliérom.

15. júl 2020 o 10:59 Magdaléna Paluchová

KYSUCKÝ LIESKOVEC. Talentovaný mladík z Kysuckého Lieskovca má divokú prírodu pod drobnohľadom. Zapózujú mu mláďatá jazveca aj líščatá a práve tie sa podľa Dávida Ondreáša fotia najťažšie. Kvôli zveri sa dostal do situácií, v akých by sa nechcel ocitnúť ani jeden z nás, no hovorí, že práve kvôli príhodám sa oplatí na zver číhať.

Mestá, architektúra ani ľudia ma nikdy nelákali. Naopak, vždy som vedel, že chcem fotiť prírodu. No to, že skončím pri zvieratách, mi ani vo sne nenapadlo. Dokonca sa musím priznať, že bývam možno dve minúty od lesa a jeleňa som videl až v dvadsiatich rokoch! Som ten typ, čo fotí v danom momente naskytnutú situáciu bez prípravy a musí sa rýchlo rozhodnúť a dúfať v pozitívny výsledok.

Keby som bol platený za každú hodinu v lese za celý mesiac, nemusím pracovať do konca života. Fotím vo voľnom čase. Som čerstvý bakalár a ďalej pokračujem externe, pričom nastupujem na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misii v Bratislave. Čas strávený za foťákom v lese bude veľmi obmedzený. Počas koronakrízy som mal príležitosť užiť si posledné chvíle v lese naplno, bol som tam každý deň okrem nedele. Vtedy sú všetky zvieratá v kostole a nevychádzajú za svetla.