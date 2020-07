Futbal: Starej Bystrici sa vracia odchovanec, Nová Bystrica získala hráča od Rakovej

Mladík sa vracia domov, kým veterán mení klub.

14. júl 2020 o 13:12 Marián Masaryk

S blížiacou sa novou futbalovou sezónou začali aj kysucké kluby dopĺňať svoje kádre. Uskutočnili prestupy nielen v rámci regiónu.

Z hosťovania trvalý prestup

Slovan Nová Bystrica zo šiestej ligy si natrvalo upísal tridsaťtriročného obrancu Juraja Romana, ktorý bol v minulej sezóne v klube na hosťovaní zo siedmoligového Polomu Raková. Pôsobil už aj v Čadci a v Makove.

Prečítajte si tiež: Štart Dunajov čaká výzva. S mladým manažérom sa vracia do mužskej súťaže Čítajte

„S Jurajom som spolupracoval už v minulej sezóne formou hosťovania. Keďže ma presvedčil o svojich kvalitách, neváhal som to zmeniť na trvalý prestup. Je to skvelý chalan, a preto bol jednou z našich priorít v prestupovom období. To sa ešte len začalo, ale už máme vytipované aj ďalšie posily. Konkrétne mená zatiaľ neprezradím, keďže to ešte nie je hotová vec. Malo by ísť o brankára, ľavonohého hráča a stredného záložníka z vyššej súťaže a útočníka, ktorý je známy na celých Kysuciach. Určite nastanú aj nejaké odchody," povedal o situácii zmenách v kádri manažér Slovana Ján Dubovický, ktorý už prišiel o brankára Milana Poništa. Prestúpil do Radole.

„Spočiatku som bol na ročnom hosťovaní. Potom som dostal ponuku od manažéra klubu a výborného futbalistu Janka Dubovického, ktorú som prijal, lebo som tam spokojný a sme dobrá partia chalanov," povedal skúsený Čadčan o jeho zotrvaní v Novej Bystrici. Čo Roman očakáva od blížiacej sa sezóny?

„Ak sa nová sezóna začne, tak očakávam a dúfam, že budeme hrať o najvyššie priečky v tabuľke a že mužstvu pomôžem čo najviac."

Juraj Roman v drese Polomu Raková so svojou dcérou. (zdroj: Archív hráča)

Odchovanec sa vracia domov

Pokrok Stará Bystrica z piatej ligy priviedol späť svojho odchovanca Lukáša Brandysa, ktorý pôsobil v klube MŠK Považská Bystrica.

Prečítajte si tiež: Bol najlepším strelcom šiestej ligy. Útočník Korne verí v postup do vyššej súťaže Čítajte

„Je variabilný hráč, ktorého môžeme použiť na viacerých postoch. Je vidieť, že po futbalovej stránke sa veľmi zlepšil a je ochotný futbalu dávať všetko. Preto sme veľmi radi, že ho môžeme privítať znova v našom materskom klube," povedal o návrate Brandysa tréner Pokroku Miroslav Kadáš.

Ako hodnotí Brandys svoj posledný angažmán? „Pozitívne. Odohral som tam pár prípravných zápasov aj za mužov. Takisto som tam absolvoval vlani letnú prípravu, ktorá mi veľa dala a vďaka tomu sa mi hralo ľahšie v doraste," povedal osemnásťročný záložník, ktorý v minulosti hrával aj za Radôstku a Borčice.

Priznal, že kysucký futbal má trochu nižšiu úroveň oproti tomu v Považskej Bystrici. Aké sú jeho ambície do novej sezóny v jeho materskom klube? „Chcel by som pravidelne hrávať, čo aj očakávam. A tiež by som chcel, aby sme sa umiestnili čo najvyššie v tabuľke."