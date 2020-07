Horelica nepokračuje v súťaži pre nedostatok financií. Osud hráčov je neistý

Tréner Čadce B sa bude viac venovať rodine.

15. júl 2020 o 15:32 Marián Masaryk

Čadčianske futbalové „béčko" ukončilo sezónu 2019/20 na spodku tabuľky šiestej ligy Oblastného futbalového zväzu Kysúc. Do nového ročníka sa však už neprihlásilo.

Prečítajte si tiež: Štart Dunajov čaká výzva. S mladým manažérom sa vracia do mužskej súťaže Čítajte

„Od mesta nám nebola poskytnutá taká finančná podpora, aby sme zvládli futbalovú sezónu. Spolu s ľuďmi, s ktorými sme robili futbal na Horelici, sme sa rozhodli radšej nepokračovať. Nie sme hlúpi, aby sme to po dvoch mesiacoch finančne ťahali zo svojho alebo po polovičke súťaže odstúpili. Počítam s tým, že by bol pravdepodobne problém aj s hráčmi. Ukončiť to je najrozumnejšie riešenie," vysvetlil nepokračovanie mužstva z Horelice v súťaži jeho hlavný tréner z minulej sezóny, Peter Choluj.

Aký osud čaká jeho bývalých zverencov?