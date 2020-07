Chcú si udržať nastavený štandard. Jubilejný ročník Kocka cup-u má byť najlepší

O týždeň sa bude konať 10. ročník obľúbeného turnaja.

16. júl 2020 o 14:47 Tomáš Urbaník

Keď sa pred desiatimi rokmi stretli hokejbalisti po prvý krát na malom ihrisku pri ZŠ Clementisova cítili, že ide o iný turnaj, na aký sú zvyknutí.

Súperivé iskrenie medzi mantinelmi striedala žičlivá nálada hostiteľov . Ihrisko nebolo najkvalitnejšie. Drsný povrch, mantinely bez pruženia, loptička viac skackala, ako sa držala súvisle na čepeli...

To všetko však vyvažovalo nadšenie z hry a kvalita gurmánskeho zážitku domácej kuchyne. Po niekoľkých rokoch súperenia a výbornej hokejbalovej nálady sa posunulo aj materiálne zabezpečenie. Vyspádované hokejbalové ihrisko z liateho betónu či nové mantinely zatraktívnili hru a priniesli do nej ešte väčší náboj a chuť víťaziť.

Ako sa cíti pred prvým väčším jubileom hlavný organizátor a otec myšlienky Pavol Slovák?

Kocka cup 2020. Jubilejný ročník, ktorý si zaslúži širšiu pozornosť. Prečo by mali ľudia prísť v sobotu 25. Júla 2020 na hokejbalové ihrisko pri ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste?

V prvom rade pre atraktívny športový zážitok. Na turnaji môžu vidieť atraktívny hokejbal v podaní najlepších hráčov z Kysúc, čo sa určite oplatí. Dlho bola pauza spôsobená pandémiou, myslím si, že hlad po športovom podujatí je veľký.

Ide už o 10 ročník obľúbenej hokejbalovej akcie. Pripravili ste si niečo špeciálne pre hráčov alebo divákov?

Je ťažko vymýšľať niečo špeciálne, keď je situácia taká, aká je. Do poslednej chvíle sme nevedeli či turnaj bude. Som rád, že sme dostali povolenie a môžeme to poriadne rozbehnúť. Základ bude udržať tú istú úroveň ako posledný rok a čosi pridať. Hráči sa môžu tešiť na nový putovný pohár, kvalitnú domácu kuchyňu a pekné vecné ceny. Myslím si, že je o čo hrať a hráči aj ľudia sa majú na čo tešiť.

Pre mňa osobne, či už ako hráča, alebo organizátora je základ, aby bolo celý deň čo najlepšie postarané o hráčov, celodenný pitný režim, jedlo a tie správne detaily, ktoré robia turnaj turnajom. Lebo keď sú spokojní hráči, aj diváci si prídu na svoje a zážitok je o to väčší.

Na čo najviac sa tešíte vy a ako by ste zhodnotili svoju cestu organizátora za ostatných 10 rokov? Aká bola a čo vás naučila?

Ja sa teším hlavne na super partiu chalanov, na tú našu, kysuckú hokejbalovú komunitu. Všetci sa dobre poznáme, zahráme si do sýtosti, posedíme a porozprávame sa. Turnaj nie je len o hokejbale, ale aj o tých rozhovoroch a spomienkach. Za ostatných 10 rokov prešiel turnaj veľkými zmenami, ale myslím si, že len v dobrom a hlavne každý rok bol o niečo lepší. Myslím si, že keď si udržíme nastolený štandard, všetci budú spokojní. Mňa najviac teší, keď za mnou prídu chalani po turnaji, podáme si ruky a zhodnotíme to pozitívne. To je ten najlepší pocit organizátora.

S podujatím vám pomáhajú viacerí nadšenci. Kto má na ňom najväčšie zásluhy?

Hlavne naši sponzori, bez ktorých to nejde a nikdy by nešlo. Teší ma, že ich je tak veľa. Svedčí to aj o tom, aký je náš turnaj zaujímavý. Určite sa chcem poďakovať Ivete Liskovej z Kocky, ktorá sa o nás vždy perfektne postará a celý deň majú hráči to čo potrebujú po tej gastronomickej stránke a tiež vie vniesť dobrú náladu medzi chalanov. Vďaka patrí aj všetkým mojim najbližším priateľom a kamarátom, bez ktorých by „Kocka“ nebola „Kockou“, ako Patrik Vároš, Palo Kobrtek, Matej Fabšík, pán Priečko, Martin Švaňa, Kristián Salga, Michal Palarec, Matej Krško, Rado Majcher, Vlado Blahuta, Martin Kuric, Dušan Sobol, Jaro Šidlo, Peter Galvánek, Rudek Kučák, Mišo Zátorský, Matej Fabšík a Stano Grešák. Všetkým za pomoc veľmi pekne ďakujem!