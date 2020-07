Príďte si pozrieť boje na piesku, v tombole môžete vyhrať bicykel

Obľúbený turnaj napíše v poradí štvrtú kapitolu.

17. júl 2020 o 12:57 Radoslav Blažek

Výborný volejbal, pekné ženy, lukratívne ceny v tombole, chutné občerstvenie a ľudia, s ktorými sa cítite ako jedna veľká rodina. Čo poviete, môže byť? Ak áno, pozor, rezervujete si svoj čas v dňoch 24. a 25. júla 2020 a zavítajte do areálu Horského hotela Husárik v Čadci.

Počasie vám sľúbiť nemôžeme, ale verte, Janči Masný, hlavný organizátor v poradí už štvrtého ročníka turnaja v plážovom volejbale, ktorý pravidelne sprevádza viacero zaujímavých atrakcií pre deti a dospelých, určite nesklame.

Osvedčené dvojice

Janči pred rokom počas slávnostného vyhodnotenia tretieho ročníka sľúbil, že sa pod volejbalovou sieťou uvidíme aj o rok. Ako správny chlap sľub dodržal, i keď, kvôli šíriacemu sa vírusu bol turnaj prirodzene v ohrození.

„Mal som veľkú dilemu, či ísť do toho. Prvotné myšlienky niekedy v apríli mi hovorili, že na 99 percent sa podujatie neuskutoční. No situácia sa zlepšila a tri týždne dozadu sme sa s hlavnými sponzormi rozhodli, že ideme do toho,“ hovorí Ján Masný, mimochodom starší brat slávneho volejbalistu a dlhoročného slovenského reprezentanta Michala.

Hoci turnaj zmenil hlavného sponzora a tento rok sa uskutoční pod názvom Favit Cup, rozhodne nebude chýbať kvalita. Na piesku si to rozdajú osvedčené dvojice, ktoré v uplynulých ročníkoch nesklamali.

Spolu sa turnaja v plážovom volejbale zúčastní osem mužských a rovnaký počet ženských párov. Súboje štartujú v piatok od 17. hodiny, pokračovať sa bude v sobotu od 9. hodiny.

Kopec si vyšliapte, dole sa zveziete na bicykli

Pre divákov je nachystaná novinka. Skvelé zápasy si budú môcť vychutnať z tribúny. Organizátor Janči Masný verí, že ich príde ešte viac než pred rokom. Podobne ako na hráčov, ani na nich nezabudol.

Okrem športovej stránky si príde každý na svoje. Dospelí si môžu dať pivko alebo nejakú miestnu špecialitu, deti sa vybláznia na skákacom hrade, v pieskovisku, alebo v malom bazéniku. Obľúbené je aj tradičné maľovanie na tvár.

Pre každého diváka je pripravený originálny dres turnaja a ak si chcete odniesť ešte niečo na viac, stačí si kúpiť tombolové lístky.

Spomedzi množstva cien stojí za spomenutie najmä LED televízor či horský bicykel. Priatelia dobrého plážového volejbalu, vidíme sa v piatok a sobotu v areáli Horského hotela Husárik.