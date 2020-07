Hokejbalisti Čadce získali bronz. Na turnaji v Bytči zdolali aj Skalité

Kysucký súboj sa odohral vo štvrťfinále.

17. júl 2020 o 15:01 Viktória Kysucká

Kysucký hokejbalový klub z Čadce zavŕšil turnaj v Bytči „bronzovým“ víťazstvom, keď so silným Goldspart Martin uspel po samostatných nájazdoch.

V Bytči sme mohli sledovať výkony dvoch kysuckých celkov. Skalité si počínalo veľmi dobre, keď v Skupine A skončilo na druhom mieste o skóre za víťaznou Bytčou bez prehratého zápasu.

Hráči s jeleňom na hrudi si v otváracom zápase s neskorším víťazom skupiny zapísali remízu, vyhrali nad Antikom Martin (3:1) a tiež s Bojnicami (5:0). Čadca mala v Skupine B slabší rozbeh. Najprv podľahla Goldspartu Martin 1:3 s Diakovou remizovala 1:1 a v súboji o postup do štvrťfinále si v daždivom počasí poradila so Záhumenicami hladko 7:0.

Kysucké štvrťfinále

Až posledný zápas skupinovej fázy medzi Diakovou a Goldspartom (3:0) rozhodol celkové poradie skupiny B a obsadenie štvrťfinálových zápasov. To vyšlo celkom zaujímavo, veď v prvom štvrťfinále sa stretli Kysučania a v tom druhom hráči spod Turca.

Čadčania vstúpili do zápasu so Skalitým lepšie a vytvorili si územnú prevahu. Tú sa však dlhšie nedarilo premieňať, keď bola proti obrana súpera na čele s brankárom Jakubom Grochalom. Neskôr pohrozili aj Skaliťania, no Marek Miko bol na mieste.

Skóre zápasu otváral Adrián Holešinský, keď svojím typickým prienikom získal moment prekvapenia a po kľučke umiestnil loptičku pod brvno. Druhý gól pridal neskôr vyhlásený najlepší strelec turnaja Adam Greguš do protipohybu brankára a tretí si pripísal Tomáš Bajánek ako útočiaci obranca. Skalité pohrozilo z čepele Patrika Grochala aj Mariána Oškrobaného, ale bez gólového efektu.

Krôčik od finále

Po prvej polovici semifinálového duelu boli hokejbalisti s čadčianskym erbom na hrudi jednou nohou vo finále. Dvojgólový náskok im dával sľubnú šancu uspieť a postúpiť. Skóre otváral Adrián Holešinský po efektnej kľučke. Domáci tím Šmolkov sa rozbiehal pomalšie, čo využil strelec druhého gólu Tomáš Urbaník a prudkú strelu od polovice ihriska umiestnil nad pravý betón Mareka Gališa. Dobre rozbehnutý čadčiansky vlak pribrzdili oslabenia v druhej polovici zápasu.

Čadčania čelili až piatim prečísleniam z čoho Šmolkovia vyťažili dva góly a najmä ten víťazný prišiel len 31 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Hbk Čadca sa musel uspokojiť so súbojom o tretie miesto proti Goldspartu Martin. Vzájomná dohoda tímov poslala duel o bronz priamo do samostatných nájazdov, čo bol od začiatku vabank pre oba celky.

Tým šťastnejším tímom boli napokon Čadčania, keď ich podržal predovšetkým Marek Miko. Mladý čadčiansky brankár nepustil ani jeden zo štyroch pokusov súpera (piaty sa už nešiel) za svoj chrbát a keď Adrián Holešinský strelil víťazný gól, bronzové medaily cestovali na Kysuce.

Zostava HBK Čadca: Marek Miko – Marek Janák, Roman Kadlečík , Tomáš Bajánek, Juraj Housa; Adrián Holešinský – Marek Šupej - Ľudovít Hajduk; Adam Greguš – Tomáš Urbaník - Adrián Masný, Jaroslav Pagáč.

Výsledky

Základná časť: The Smurfs Bytča – Hbk Skalité 1:1; Goldspart Martin – Hbk Čadca 3:1; Hbk Skalité – Antik Martin 3:1; Hbk Diaková – Hbk Záhumenice 7:0; The Smurfs Bytča – Hbk Bojnice 5:1; Hbk Záhumenice – Goldspart Martin 0:5; Hbk Bojnice – Antik Martin 3:4; Hbk Diaková – Hbk Čadca 1:1; The Smurfs Bytča – Antik Martin 7:2; Hbk Záhumenice – Hbk Čadca 0:7; Hbk Skalité – Hbk Bojnice 5:0; Hbk Diaková – Goldspart Martin 3:0.

Štvrťfinále: Hbk Čadca – Hbc Skalité 3:0; Goldspart Martin – Antik Martin 2:1.

Semifinále: The Smurfs Bytča – Hbk Čadca 3:2 (0:2); Hbk Diaková – Goldspart Martin 3:1.

O 3. miesto: Hbk Čadca – Goldspart Martin 2:0 po samostatných nájazdoch

Finále: Hbk Diaková – The Smurfs Bytča 5:1.

Individuálne ocenenia

Najlepší hráč turnaja: Peter Pirošík (The Smurfs Bytča), Najlepší strelec turnaja: Adam Greguš (Hbk Čadca), Najlepší strelec zápasu: Adam Paulíny (Hbk Diaková), Najlepší brankár: Marek Gališ (The Smurfs Bytča)