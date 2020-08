Nápoj pripravený samotnými vrchmi Javorníka: vyberte sa ku prameňu Kysuce

Splňte si povinnosť z vlastivedy druhého ročníka základky a choďte sa napiť z prameňa našej Kysuce. Tip: Aplikujte za použitia detí.

8. aug 2020 o 10:03 Magdaléna Paluchová

Kedy ste naposledy pili z prameňa? Už je to pekne dávno? Že si ani nespomínate? Mali by ste to napraviť. Osviežiť sa v srdci hôr je blažený pocit.

Ostaňme ešte na Makove, ktorého potenciál v oblasti turistiky, ale aj cykloturistiky je ozaj veľký. Aj keď cesta na Stratenec po hrebeni Javorníkov je krajšia, než tá k Sedlu pod Hričovcom, táto lesná cesta je o čosi dôležitejšia.

Ani jeden krajan by totiž nemal zaváhať, ak sa niekto spýta, kde pramení rieka, podľa ktorej je pomenovaný celý región. Správne, rieka Kysuca pramení v najzápadnejšej kysuckej obci – na Makove a to presne pod vrchom Hričovec.

Trasa spod Sedla pod Lemešnou ku prameňu Kysuce trvá okolo hodinky. Cez lúku sa vyberiete do lesa, kde vás čaká najprv prudšie stúpanie. Popravde, najradšej mám hrebeňovky, pretože z hrebeňov sa dajú napásť oči na každú stranu. Cesta ku prameňu je prevažne cestou lesnou a veľkú časť trasy tvorí žľab ako po ťažbe dreva. Takže tí, ktorí radi kráčate v jame, či si chcete predstavovať život v zákope, budete nadšení.

My ostatní si budeme vykračovať radšej krajom takého žľabu, jednak sa človek cíti ako na hrebeni, jednak má výhľad na okolie pod kontrolou a nehľadí na svet zdola. Veď kto by chcel, aby ho na vrchu žľabu prekvapila medvedica Ema? Iba žartujem. Ale aj tak; mať v lese pocit kontroly patrí asi k pradávnym inštinktom.

Fakty Hlavný prameň Kysuce vyviera nad osadou U Jaši. Nadmorská výška prameňa je 915 m. Do Kysuce sa od prameňa po sútok s Váhom na dĺžke vyše 66 kilometrov vlieva 27 riek.

Praktická rada: zo Sedla pod Lemešnou sa nepúšťajte s plným mechúrom tak, ako som to chybne urobila ja. Cikať v riedkom lese nie je vôbec sranda. Opäť sa vynára starodávny inštinkt, ale tentoraz v inej podobe: nech ma tu prekvapí radšej zviera.

Ale po prekonaní všetkých telesných potrieb sa pred človekom vynára veľmi milá náučná „stezka“, ktorá by pokojne mohla niesť nejaký milý, detskému uchu lahodiaci názov napríklad ako „Kulíškova stezka“ vo Veľkých Karloviciach.

Chodník ku prameňu je náročnosťou i dĺžkou naozaj vhodný pre deti. Okrem toho ho lemujú náučné tabule, kde deti môžete správne nabudiť pikoškami o kysuckej faune a flóre, alebo zaujímavosťou o obci Makov. Na ceste sa nachádza dokonca poviedka podľa rozprávania našich predkov!

Ak by dietky predsa len nevládali ťahať nôžky, oddýchnuť si môžu na priam rozprávkových, z dreva vyrezávaných lavičkách, kde im budú spoločnosť robiť lesné zvieratká.

Čo dedina, to šikovný rezbár. Inak tomu nie je ani v obci Makov. Lavičky, ktoré lemujú chodník od sedla až k prameňu Kysuce sú totiž z dielne makovského rezbára samouka a milovníka prírody Jozefa Šimeka. Cestou k prameňu si tak môžete posedieť pri sovách, medveďoch i veverici.

Ku prameňu vás navedú žlté dlane s vystretým ukazováčikom. Nás, jednou nohou vo fantastickom svete, to prinútilo domnievať sa, že sú to ruky postavičiek zo Simpsonovcov. Dokonca má tá ruka len štyri prsty, podobne, ako oni!

Po krátkej prechádzke s vyhliadkou vedie cestička opäť medzi ihličnanmi. Samotný prameň sa nachádza uprostred lesa. Na prameni možno v správny čas nájdete aj žabu, no čo tam nájdete určite, je poznámkový blok, v ktorom túto svoju návštevu môžete spečatiť.

Hrnčíčky na prameni taktiež nedbajte použiť. Napiť sa je ako koštovať čosi vyžmýkané zo samej podstaty Zeme. Môžete to takto prezentovať aj deťom. Možno budú mať pocit, že sú v čarodejníckom svete. Predsa len, ich schopnosť predstavovať si, dokáže obyčajné veci meniť na obdivuhodné zázraky. Preto pridávam ďalší tip: vezmite si nejakú čašu, načapujte ratolestiam odšťavený Javorník so slovami, že pijú číru vodu prastarých kráľov.

Z čoho vzniklo pomenovanie Makov? Pramene hovoria, že názov vznikol z osobného mena prvého osadníka tamojšieho územia, ktorý sa volal Mako. Dokazujú to aj uvedené prvé zmienky „na Makovem“, že išlo o územie, ktoré pôvodne patrilo pastierovi Makovi. Korňanské pramene vravia, že pomenovanie obce môže súvisieť aj s tým, že Makov leží vo flyšovom pásme, čo znemožňuje vsakovanie dažďovej vody. Vravelo sa, že okolo Kysuce je vždy „mako“. Ľudové rozprávanie zas hovorí, že sa tam pestovalo, ako inak, mnoho maku. Alebo sa tam jedlo mnoho makovníkov?