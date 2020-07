V Skalitom futbalovo spomínali na Vladimíra Mudríka + FOTO, VIDEO

Benefičný zápas rozhodli až pokutové kopy.

20. júl 2020 o 8:07 Marián Masaryk

V nedeľu 19. júla sa na futbalovom štadióne v Skalitom odohral benefičný zápas na počesť nedávno zosnulého Vladimíra Mudríka.

Domáce mužstvo TJ Slovan v ňom vyzval výber Futbalových priateľov Vlada, ktorý viedol ako kapitán Roman Baláž. Jeho spoluhráčom bol napríklad aj súčasný prvoligista a niekdajší hráč anglickej Premier League Ľubomír Michalík. Nechýbali ani bratia Gavlákovci a mnohí ďalší známi kysuckí futbalisti.

Prečítajte si tiež: Od brankára až k fenomenálnemu zakončovateľovi. Mladý Kysučan bol v Česku najlepším strelcom Čítajte

Pred začiatkom stretnutia dostala Vladimírova manželka Petra pamätný dres s číslom 16. O slávnostný výkop sa postaral Vladimírov syn Bruno. Ešte predtým si však všetci prítomní uctili pamiatku jeho otca minútou ticha.

Samotný duel ponúkol divákom veľa gólov a zaujímavých akcií. Po 90 minútach sa skončil nerozhodne 7:7, a tak nasledoval penaltový rozstrel. V ňom boli úspešnejší Futbaloví priatelia Vlada. Všetci hráči nosili špeciálne dresy s podobizňou Mudríka. Vstupné na podujatie bolo dobrovoľné a výťažok putoval Vladimírovej manželke.

„Prvotná myšlienka odohrať takýto zápas prišla od starostu Skalitého. Súhlasil som s tým, oslovili sme funkcionárov Slovana a ostatných organizátorov ako Roman Baláž, či by nedali dokopy nejaké mužstvo. Je to veľmi dobrá myšlienka na počesť Vlada, lebo on organizoval benefičné turnaje, spájal ľudí a chcel im pomáhať. Toto je taká odplata za to, čo on robil pre ostatných. Chceli sme sa mu revanšovať za jeho dobrotu a srdečnosť aspoň takýmto spôsobom.“ povedal o podujatí František Mudrík, brat zosnulého Vladimíra. Zahral si za oba zúčastnené tímy a v drese Futbalových priateľov skóroval v druhom polčase z pokutového kopu.

„Účasť mi hneď potvrdili ligoví hráči ako Ľubomír Michalík, Tomáš Gavlák s bratom a mnohí ďalší. Povedali, že je to dobrá myšlienka, prišli a uctili si jeho pamiatku takýmto spôsobom. Chceli sme si ho uctiť ako veľkého srdciara a bojovníka, ktorý hral aj za Skalité a vždy v zápase nechal celé svoje srdce," dodal Mudrík. Po jeho bratovi bude zrejme pomenovaný tradičný osadový turnaj.

Prečítajte si tiež: Horelica nepokračuje v súťaži pre nedostatok financií. Osud hráčov je neistý Čítajte

Vladimíra dobre poznal aj jeho bývalý spoluhráč z futsalového klubu Benfica Gemm Čadca Ľubomír Trizuliak, ktorý hral aj skóroval za tím Futbalových priateľov. „S Vladom sme vyrastali. Začali sme spolu v šestnástich rokoch hrávať v Čadci. Pili sme spolu, žili sme spolu a hrávali sme spolu futbal. Bol to jeden z mojich najlepších kamarátov," povedal hráč s prezývkou „Trizo", ktorý si spomienkovú akciu pochvaľoval.

„Podujatie bolo vynikajúce. Vlado tu zasial myšlienku, aby sme pokračovali v tom, čo robil. Aby sme sa tu každý rok takto všetci stretávali a aby jeho srdce žilo s nami ďalej."

Článok pokračuje pod video reklamou

TJ Slovan Skalité – Futbaloví priatelia Vlada 7:8 p.k.

Góly: Krčmárik 2, Vaňovec, Lušňák, Križek, Kubica, Kotschi – Ľ. Michalík 2, T. Gavlák, M. Gavlák, Ľ. Trizuliak, M. Krištofík, F. Mudrík

Zostava Skalitého: Michal Tatarka, Slavomír Tatarka, Miroslav Serafín, Juraj Križek, Peter Vaňovec, Rudolf Mikula, František Lušňák, Peter Gavenčiak, Andrej Kula, Lukáš Bazger., Marek Špilák, Juraj Krčmárik, Tomáš Kubica, Peter Borovička, František Mudrík, Filip Šuška, Tomáš Holák, Marek Kotschi, Ján Holák, Jozef Časnocha, Stanislav Špila, Maroš Štafen

Zostava Futbalových priateľov Vlada: František Mudrík, Roman Baláž, Tomáš Gavlák, Martin Gavlák, Viktor Kríž, Ľubomír Michalík, Jozef Krkoška, Pavel Myška, Ľubomír Trizuliak, Milan Wawrzacz, Michal Ganderar, Michal Krištofík, Roman Krištofík, Anton Jaroš, Franrtišek Halfar, Ladislav Hruška, Pavol Homola, Ľubomír Kanálik