Miloš Roman sa vracia do materského klubu. Sna o NHL sa však nevzdal

Kysucký hokejista bude hrať prvýkrát medzi mužmi.

21. júl 2020 o 10:41 Marián Masaryk

Miloš Roman sa po trojročnom pôsobení v zámorí vracia do klubu, v ktorom hokejovo vyrastal. Upísal sa poslednému českému majstrovi HC Oceláři Třinec.

Dvadsaťročný stredný útočník nedostal ponuku na vstupný kontrakt s tímom Calgary Flames z NHL, ktorý ho draftoval v roku 2018 vo štvrtom kole. Po troch sezónach s Vancouverom Giants v kanadskej juniorskej WHL je opäť dostupný na drafte všetkým klubom.

Rodák z Kysuckého Nového Mesta pre MY Kysucké noviny priznal, že bol s jeho materským klubom v kontakte a záujem o spoluprácu bol obojstranný.

„V Třinci som pôsobil predtým než som odchádzal do Kanady. Zázemie je na veľmi vysokej úrovni a poznám veľa chalanov z kabíny. Chcem sa odraziť do mužského hokeja a poznám to tu."