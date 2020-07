Futbal - príprava: Turzovka uspela v Čadci, Krásno len remizovalo s Kysucou

Odohralo sa viacero kysuckých súbojov.

21. júl 2020 o 14:23 Marián Masaryk

Počas uplynulého týždňa odohrali viaceré kysucké futbalové kluby ďalšie zápasy v rámci letnej prípravy na sezóny 2020/21.

Turzovka sa dočkala prvej výhry, keď uspela na ihrisku v Čadci 4:2, aj keď prehrávala 0:2 necelú polhodinu pred koncom. Krásno nad Kysucou v derby lem remizovali s Kysuckým Novým Mestom, ktoré hrá v o dve triedy nižšej súťaži. Bol to premiérový zápas pre nového trénera Tatrana. Staškov doma tesne podľahol Bánovej, kým Oščadnica vyhrala v Rakovej.

Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Kysucké Nové Mesto 2:2 (1:0)

Góly: 39. T. Ševčík, 72. B. Macura – Chupaň, Čelko

Zostava Krásna: Lastovica – Novotný, Gašper, Ďuratný, Jašurek, Pleva, Gábor, Špulica, Koleno, Macura, Ševčík

Náhradníci: T. Beňo, Š. Beňo, D. Pagáč, Švancár

Zostava KNM: Šteiniger, Štefunda, Bugáň. Hubočan, Dadaj, Čelko, Ceniga, Mrmus, Druška, Kubala, Chupaň

Striedali: Trúchly, Slíž, Ploštica, Pazdur, Harcek, Gomola

Domáci sa ujali vedenia v závere prvého polčasu, keď Tomáš Ševčík skóroval zo štandardnej situácie. Na začiatku druhého polčasu sa KNM podarilo streliť dva góly, čím otočilo stav na 2:1. Krásno nedokázalo premeniť pokutový kop, avšak, vyrovnať sa mu podarilo po rýchlom protiútoku vďaka úspešnej teči od Branislava Macuru. V zápase malo veľa šancí aj mužstvo hostí, ale viac gólov už nepadlo.

Ľuboš Berešík, tréner Krásna: „Vzhľadom na to, že to bol môj prvý zápas, v podstate po dvoch tréningoch, by som ešte nerád hodnotil, ale očakávam v zápasoch oveľa viac. Mali sme veľmi veľa nepresností a individuálnych chýb, ktoré skúsenejší súper využije. Musíme hru zjednodušiť, hlavne na vlastnej polovici, vyvarovať sa zbytočných strát lôpt a nepresných prihrávok, dokázať dlhšie podržať loptu na polovici súpera a častejšie sa dostať do zakončenia. Toto všetko nám v prvom zápase chýbalo."

Slavomír Zátek, manažér KNM: „Bol to kvalitný prípravný zápas, v ktorom si obe mužstvá nič nedarovali. Teší nás, že naše mladé mužstvo sa výkonom vyrovnalo treťoligistovi. V zápase bolo veľa šancí a výsledné skóre mohlo byť aj vyššie."

FK Čadca – Tatran Turzovka 2:4 (0:0)

Góly: E. Sanuhel, Práznovský – Roland Šmahajčík, Nikolas Pištek, Milan Šmahajčík, Filip Ciesarík

Zostava Čadce: Hlava – Opial, T. Tlelka, Prívara, E. Samuhel – Kubalák, Kán – Mačinek, Špila, Pohančeník – Práznovský

Striedali: Heglas, Zubka, Saček, M. Samuhel

Zostava Turzovky: Urminský - Hrčka, Kocifaj, Zborovančík, Rovňaník P. - Rusnák - Ciesarík, Polka, Furdan, Rovňaník M. - Šmahajčík, Striedali: Niník, Šmahajčík M., Pištek N., Pištek M., Dodek

FK Čadca: „Celotýždenná, poctivá práca sa dnes pretavila v sympatický výkon, ktorý sme predvádzali do 65. minúty, keď sme viedli 2:0. No po druhom strelenom góle sme poľavili po fyzickej aj mentálnej stránke a nechali sme si ľahko streliť štyri góly. Výsledok bol dnes naším učiteľom. My sa musíme z chýb poučiť a naďalej poctivo pracovať na cieľoch a úlohách, ktoré sme si nastavili."

Ladislav Hejčík, prezident Tatrana: „Vstup do zápasu lepšie zachytila domáca Čadca, ktorá hrala v úvode pekný kombinačný futbal. Následne sa však hra vyrovnala a polčas skončil bez gólov, i keď vyložené šance boli počas prvého polčasu na oboch stranách. Hneď v úvode druhého polčasu sme po našom individuálnom zlyhaní nešťastne inkasovali. Vyrovnať mohol Roland Šmahajčík, ale druhýkrát v zápase iba opečiatkoval konštrukciu brány. Čadca následne po peknej akcii vedenie zvýšila na 2:0, ale k mojej spokojnosti naši hráči ukázali charakter, zabojovali a vyrovnali gólmi Rolanda Šmahajčíka a dorastenca Nikolasa Pišteka. V divokom závere, keď obom mužstvám evidentne dochádzali sily, mohli padnúť góly na oboch stranách. My sme za tým víťazstvom šli možno o niečo viac, a tak sme si šťastenu priklonili na svoju stranu. Gólmi Milana Šmahajčíka a Filipa Ciesaríka sme zápas zlomili a zaznamenali prvú výhru v tejto príprave. Celé mužstvo si teda zaslúži pochvalu za predvedenú bojovnosť a prístup v tomto zápase, ale z hľadiska celkovej prípravy nie som spokojný. Ak nechceme počas jesene v súťaži prepadnúť, tak si musíme výrazne vstúpiť do svedomia a začať na sebe pracovať."

Slávia Staškov – Jednota Bánová 2:3 (1:1)

Góly Staškova: Baričák 2

Zostava Staškova: Badura (Poništiak) – Olšovský, Ďuriš, Roman, Klus – Baričák, Lysík, Jarabica, Brezina – Polka, M. Kulas

Striedali: Staník, Maslík

Michal Gottwald, tréner Staškova: „Aj keď sme prehrali, tak s výkonom proti vynikajúcemu súperovi som bol spokojný. Bánová mala viac z hry, nie náhodou hrá a špici v tretej lige. Teší ma, že sme si vypracovali dosť šancí aj proti takému silnému súperovi. Pre našich mladých hráčov to bola dobrá príprava na sezónu. O týždeň nás čaká pohárový zápas v Bytči a určite by sme chceli cez ňu postúpiť.“

Polom Raková Tatran Oščadnica 1:3 (0:0)

Góly Oščadnice: Budoš, Belák, Poláček

Zostava Oščadnice: Mitka, Ganišin, Gončár, Fuňák, Štetina, Graňa, Belák, Kučák, Lušňák,Šulgan, Kopačka

Striedali: Poláček, Budoš, Stens

Michal Gončár, prezident Tatrana: „V oklieštenej zostave bez siedmich hráčov sme podali disciplinovaný výkon proti kvalitnému súperovi, ktorý si podľa mňa kvalitou určite prevyšuje druhú triedu. Bojovný zápas s množstvom skvelých akcií a gólových šancí z oboch strán sa musel veľkému počtu divákov páčiť ".

Tatran Turzovka-Kysučan Korňa – Javorník Makov U19 4:4 (2:2)

Góly Tatrana-Korne: Matej Hrtús a Samuel Dubáč po 2

Tatran Oščadnica – Slovan Podvysoká 3:3 (3:1)

Góly Podvysokej: M. Bytčanek, J. Kanálik, M. Polaček

ŠK Čierne – Repište 3:3

Javorník Makov – TJ Skaštice 2:1 (1:0)

Góly Makova: M. Jakubec, Ľ. Gorelčík

1.BFK Frýdlant n.O – ŠK Javorník Makov 0:1 (0:0)

Gól Makokva: P. Zimka

1BFK Frýdlant – FK Tatran Turzovka-TJ Kysučan Korňa 6:3 (3:1)

Góly Tatrana-Korne: Matej Hrtús 2, Filip Brezina

Zostava Tatrana-Korne: Marek Hrtús, Peter Hrtús, Filip Brezina, Samuel Bielčík, Ján Mudrík, Matej Hrtús, Martin Šamaj, Jakub Horčičák, Ján Kováčik, Samuel Dubač, Robert Gajdoš.