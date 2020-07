Ľubomír Sečkár: Ľudia sa boja, že gastrolístky časom zaniknú

Bije na poplach! Chce, aby sa súčasný systém príspevku na stravu nemenil.

24. júl 2020 o 7:31 Branislav Koscelník

Aktivista Ľubomír Sečkár podnietil petíciu za zachovanie dnešnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov. Spolu s dobrovoľníkmi zbiera podpisy po celom Slovensku, v uliciach miest, v gastro prevádzkach, v obchodoch s potravinami i prostredníctvom online petície. Myslí si, že zdobrovoľnenie stravovacích poukážok je len medzikrok k ich zrušeniu, čo považuje za neľudské a nebezpečné.

Čo vás podnietilo k tomu, aby ste vyšli do ulíc a začali zbierať podpisy za zachovanie stravovacích poukážok v súčasnej podobe?

Keďže sa už dvadsať rokov ako dobrovoľník venujem sociálne slabším, ľuďom v núdzi a ľuďom, ktorí sú akokoľvek znevýhodnení, prišla mi táto moja aktivita ako prirodzená. Práve dnes, keď nevieme, aký celkový dopad bude mať koronakríza, by sa nemali sociálne a podobné zamestnanecké výhody meniť. Takáto zmena je pre pracujúcich veľmi nebezpečná a môže viesť k úplnému zrušeniu povinnosti zamestnávateľov prispievať zamestnancom na stravu. Otázka zachovania stravných lístkov sa dotkne všetkých pracujúcich ľudí na Slovensku, nielen sociálne znevýhodnených. Preto by sa malo o tejto téme diskutovať vecne a odborne.

“ Cieľom petície je, aby svoj hlas dostali práve tí, ktorých sa to bude najviac týkať, teda ľudia. „ Ľubomír Sečkár, Iniciatíva za stravovacie poukážky



S akými názormi ľudí sa stretávate?

Tí, čo petíciu podpíšu, s nami súhlasia. Ale, samozrejme, stretávame sa aj s opačnými názormi.

Zástancovia stravovacích poukážok poukazujú na to, že na zmeny by doplatili nižšie príjmové skupiny. Zastavujú sa pri podpisových hárkoch práve zamestnanci s nižšími príjmami?

Budete prekvapení, ale nie. Zastavujú sa aj podnikatelia, vedúci pracovníci, majitelia gastro prevádzok. Mám dojem, že sa zastavujú všetci.



Prichádzajú diskutovať aj odporcovia gastrolístkov?

Áno. Určite, stretávame sa aj s takými. Prevládajú u nich ale skôr len negatívne názory, ktoré vychádzajú bez hlbšieho zamyslenia. Z jednoduchého pohľadu, že ľudia sa najedia aj bez stravovacích poukážok. Neuvedomujú si však, že táto téma je komplexnejšia. Týka sa taktiež celého gastrosektoru a hlavne v stávke je jeden z posledných garantovaných zamestnaneckých benefitov. Bez účelových poukážok ľuďom predsa nenakážete, aby svoje peniaze minuli na Slovensku.

Máte cieľ, koľko podpisov by ste chceli vyzbierať?

Chceme ich, samozrejme, vyzbierať čo najviac. Hlavným cieľom je vyvolať diskusiu, aby sa pri zvažovaní zmeny legislatívy dostali k slovu aj tí, čo stravné lístky reálne používajú, teda pracujúci ľudia. Zatiaľ ich nevypočul nikto.

Ako s podpisovými hárkami naložíte?

Ako som už spomínal, cieľom petície je, aby svoj hlas dostali práve tí, ktorých sa to bude najviac týkať, teda ľudia. Jej cieľom je teda vyvolať diskusiu medzi zákonodarcami a zástupcami zamestnancov.

Ako by mal podľa vás vyzerať systém stravovacích poukážok?

Ľahká odpoveď. V prvom rade by sa ako také mali zachovať. Je na odborníkoch, aby hľadali to najoptimálnejšie riešenie pre všetky zúčastnené strany. Poznáme príklady z vyspelých krajín, ktoré ich naopak podporujú a neustále optimalizujú podľa vývoja ekonomiky. Napríklad zvyšuje sa ich hodnota, keď rastú ceny potravín. Názory odborníkov nám ale hovoria – nerušiť v žiadnom prípade.

Zaniknú časom gastrolístky v prípade, že sa rozhodne o ich zdobrovoľnení?

Práve také hlasy sa od tých, čo o tom rozhodujú, ozývajú. A my máme oprávnené obavy, že sa tak nakoniec stane. A boja sa toho aj tí, ktorí podpísali našu petíciu.

Aktivisti majú v uliciach veľký úspech

Podpisy pod petíciu Ľubomíra Sečkára pribúdajú každým dňom, dobrovoľníci sa hlásia zo všetkých kútov Slovenska. Richarda s Marekom sme minulý týždeň zastihli v uliciach Čadce, z pozitívnych reakcii ľudí boli potešení. Za jediný deň sa im pod petíciu za zachovanie stravovacích poukážok v súčasnej podobe podpísalo viac ako 300 ľudí. „Sme radi, ak pomôžeme dobrej veci a Ľubo si podporu pre túto iniciatívu zaslúži,“ komentoval Richard letnú aktivitu. S úsmevom oslovovali ľudí aj anketárky v Nitre Anička s Viktóriou (fotografia úplne vpravo), či Dominika z východu našej krajiny (v strede), petičné hárky sa zapĺňajú každý dňom, do parlamentu pôjdu na konci prázdnin.

Petícia odborárov

Milan Kuruc

Petíciu za odmrazenie príspevku na stravovanie pre zamestnancov spustili aj odborári z Energeticko-chemického odborového zväzu. Nepáči sa im, že vláda zastavila prirodzený rast tohto príspevku do konca roka 2021, ministerstvo práce však zmeny neplánuje. K 24. júlu petíciu podpísalo takmer 3 800 ľudí. Na dôvody sme sa opýtali odborára zo spomínaného zväzu Milana Kuruca.

Vláda svoje rozhodnutie o nezvyšovaní príspevku na stravovanie zamestnancov odôvodnila snahou pomôcť podnikateľom v čase prepadu ekonomiky. Toto rozhodnutie však ignoruje fakt, že hlavným cieľom príspevku na stravovanie je pomôcť zamestnancom v tom, aby si vedeli pri rastúcich cenách jedál a nealkoholických nápojov zabezpečiť adekvátne stravovanie počas pracovného dňa.



Ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní totiž už v januári 2020 stúpli o 5,4 %, na základe čoho bola Vláda SR povinná sumu stravného pri pracovných cestách zamestnancov, a teda aj príspevok na stravovanie zvýšiť práve o 5,4% najneskôr od 1. júna 2020.

Namiesto toho Vláda SR v máji rozhodla o „zmrazení“ príspevku na stravovanie na obdobie až do decembra 2021. Pričom aj v ďalších mesiacoch budú ceny rásť, čo znamená, že zamestnanec si bude musieť na stravovanie v zamestnaní doplácať z vlastných peňazí.

Všetky relevantné slovenské inštitúcie však očakávajú, že po prepade ekonomiky v tomto roku, bude budúci rok ekonomika rásť. Samotné Ministerstvo financií SR očakáva v roku 2021 rast ekonomiky na úrovni +6,8 %.



Aj preto považujeme rozhodnutie o zmrazení príspevku na stravovanie až do konca roka 2021 za antisociálne, protizamestnanecké a jednostranne propodnikateľské a zároveň aj za neprimerané prenášanie časti bremena dôsledkov spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 len na zamestnancov.

ANKETA

Podpísali ste petíciu za zachovanie stravovacích poukážok. Prečo?

Stanislav, 60, Martin

Lebo je to dobré tak, ako to je. Iba v hlavách politikov môže skrsnúť myšlienka, že gastráče netreba. Nech si skúsia žiť z platu priemerného obyvateľa Slovenska, potom budú radi aj za ne.

Jozef, 54, Žilina-Vranie

Mám exekúcie a nepotrebujem riskovať, že prídem o príspevok na stravu len preto, že ho chcú vyplácať ako súčasť mzdy.

Martin, 43, Košice-Šaca

Brat mi robí v zahraničí a viem, aké oni majú sociálne výhody. Neporovnateľné s tými našimi. Tak nech to nechajú na pokoji, lebo keď začnú do toho šprtať, tak ako povedal Sulík v telke, je to len medzikrok k zrušeniu.

Andrea, 42, Čadca

Mám elektronickú kartu, cez ktorú sa stravujem a som s ňou spokojná.

Monika, 45, Bratislava

Dostanem ich na začiatku mesiaca a kým mi príde výplata, tak sa s nimi prestravujem v reštike, ale kúpim aj potraviny domov. Ak to dostanem naraz vo výplatnom termíne, tak mi to bude komplikovať život.