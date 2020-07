Favit Cup: Prvenstvo obhájili Žilinčania a Bratislavčanky + FOTO, VIDEO

Domáci sa museli opäť uspokojiť s druhým miestom.

26. júl 2020 o 13:25 Marián Masaryk

V dňoch 24. a 25. júla sa pri Hoteli Husárik v Čadci uskutočnil štvrtý ročník Favit Cupu, turnaja amatérov v plážovom volejbale.

Na piesku si zmeralo sily osem ženských a osem mužských dvojíc, medzi ktorými nechýbali ani bývalí profesionálni hráči. Víťazkami turnaja sa stali Bratislavčanky Andrea Görčová s Katarínou Janošťákvou, ktoré zdolali Žilinčanky Petru Ďurišovú s Miroslavou Bombekovou po trojsetovej bitke.

Mužské finále malo rovnaké zloženie ako na predošlom ročníku. Z triumfu sa opäť tešila žilinská dvojica Michal Hauer s Jakubom Rautnerom, ktorí prešli turnajom bez straty setu. V boji o prvenstvo zdolali domáci pár Ján Masný-Robert Šotkovský. Poháre za tretie miesta si odniesli Zuzana Capeková s Miroslavou Oravcovou a Branislav Veselovský s Antonom Šoškom.

„Máme za sebou dvojdňový maratón zápasov, ktorý priniesol vynikajúce výmeny v ženskej aj v mužskej kategórii. Som veľmi rád, že nám vyšlo počasie a pršalo len počas troch zápasov. Za tie dva dni sme si zažili všetky podmienky, ale myslím si, že všetci boli spokojní. Dotiahli sme to do úspešného konca, nikto sa nezranil a všetci mali úsmev na tvári," zhodnotil turnaj jeho organizátor Ján Masný, ktorý opäť neuspel vo finále.

„Mužské finálové dvojice boli rovnaké ako pred rokom a dalo sa to očakávať. Výsledok bol napokon tiež taký istý. Ženské finále bolo rovnako očakávané, ale bola to lotéria. Vyhral ten lepší, tak ako to v športe býva."

Čo prinesie nasledujúci ročník podujatia? „Ak to podmienky dovolia, chceli by sme pokračovať v tradícii a zorganizovať piaty ročník. Určite budú nejaké noviny, každý rok sa snažíme niečo priniesť," dodal Masný.

Výsledky

Skupina A: Hauer/Rautner – Veselovský/Šoška 21:14, Hauer/Rautner - Lapoš/Lapoš 21:12, Hauer/Rautner - Broš/Adamica 21:17, Veselovský/Šoška - Lapoš/Lapoš 21:17, Veselovský/Šoška - Broš/Adamica 21:10, Lapoš/Lapoš - Broš/Adamica 21:10.

Skupina B: Masný/Šotkovský - Masnica/Niník 21:11, Masný/Šotkovský - Bartáky/Hudec 21:10, Masný/Šotkovský - Michelčík/Pilc 21:13, Masnica/Niník - Bartáky/Hudec 21:16, Masnica/Niník - Michelčík/Pilc 12:21, Bartáky/Hudec - Michelčík/Pilc 21:10.

Skupina C: Ďurišová/Bombeková - Švaňová/Mandúchová 21:13, Ďurišová/Bombeková - Páneková/Piatrová 21:16, Ďurišová/Bombeková - Pavlíková/Šidlová 21:16, Švaňová/Mandúchová - Páneková/Piatrová 15:21, Švaňová/Mandúchová - Pavlíková/Šidlová 21:11, Páneková/Piatrová - Pavlíková/Šidlová 21:10.

Skupina D: Görčová/Janošťáková - Capeková/Oravcová 21:17, Görčová/Janošťáková - Gecíková/Pastorková 21:6, Görčová/Janošťáková - Pavlíková/Jurišová 21:13, Capeková/Oravcová - Gecíková/Pastorková 21:17, Capeková/Oravcová - Pavlíková/Jurišová 21:12, Gecíková/Pastorková - Pavlíková/Jurišová 21:16.

O 7. miesto: Masnica/Niník - Broš/Adamica 21:13, Pavlíková/Šidlová - Pavlíková/Jurišová 21:17.

O 5. miesto: Michelčík/Pilc - Lapoš/Lapoš 21:17, Švaňová/Mandúchová - Gecíková/Pastorková 21:11.

O 3. miesto: Capeková/Oravcová - Páneková/Piatrová 21:15, 21:14, Veselovský/Šoška - Bartáky/Hudec 19:21, 21:16, 15:11.

Semifinále: Hauer/Rautner - Bartáky/Hudec 21:9, 21:7, Masný/Šotkovský - Veselovský/Šoška 21:9, 23:21, Ďurišová/Bombeková - Capeková/Oravcová 12:21, 21:13, 15:13, Görčová/Janošťáková - Páneková/Piatrová 21:15, 21:14.

Finále: Hauer/Rautner - Masný/Šotkovský 21:17, 21:15, Görčová/Janošťáková - Ďurišová/Bombeková 17:21, 21:15, 15:8.