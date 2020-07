Medička Barbora: S koronou sa zrejme budeme musieť naučiť žiť

Kysučanka študujúca v Parme hovorí, že Taliansko má zrejme najhoršie za sebou, hotely a pláže sú však zatiaľ poloprázdne.

27. júl 2020 o 7:18 Iveta Hažíková

Čadčianka Barbora, ktorá študuje na LFUK v Bratislave všeobecné lekárstvo, nám v apríli opísala život v ťažko skúšanej Parme v Taliansku. Od vlaňajšieho septembra totiž navštevovala v rámci programu Erasmus určeného na podporu vzdelávania a odbornej prípravy 4. ročník medicíny práve v tomto meste.



„Mala som veľké šťastie. Ešte pred vypuknutím nákazy som využila počas skúškového obdobia voľno. Odišla som na Slovensko s tým, že sa budem učiť doma. Do Talianska som sa mala vrátiť v pondelok 24.februára, no už v nedeľu vyhlásili zatvorenie škôl, aj univerzít. Preto som ani nevycestovala. Vtedy mi vôbec nenapadlo, že sa situácia tak vyhrotí. Najskôr to bolo len na par dni, potom sa to stále viac a viac predlžovalo,“ spomína študentka medicíny. Teraz je opäť v Parme a opísala nám, ako tam funguje život.

Všetky skúšky boli online formou