Slovnaft Cup: Kysucké Nové Mesto vyradilo Skalité a opäť sa stretne s Krásnom

Jedno kysucké derby zmarilo počasie.

27. júl 2020 o 8:51 Marián Masaryk

V posledný júlový víkend odštartovalo prvé kolo Slovenského futbalového pohára aj s kysuckými tímami.

Kysucké Nové Mesto v ňom vyradilo Skalité, postúpili aj Krásno nad Kysucou a Staškov. Stará Bystrica a Vysoká nad Kysucou vypadli. V druhom kole sa, tak ako pred rokom, stretnú práve Kysucké Nové Mesto a Krásno.

Duel medzi Čiernym a Makovom musel byť odložený pre podmočené ihrisko. Na náhradnom termíne sa kluby dohodnú.

Výsledky 1. kola Slovnaft Cupu 2020/21:

TJ Slovan Skalité – MŠK Kysucké Nové Mesto 0:2 (0:0)

Góly: 87. a 90. Tomáš

Zostava Skalitého: Kavčák – Mikula, Petrák, Lušňák, Piňo, Štrba, Kulla, Križek (80. Šuška), Serafín (74. Štafen), Borovička, Kubica

Náhradníci: Holák, Bazger, Ďurana, Krčmárik

Zostava KNM: Šteiniger – Štefunda, Bugáň, Hubočan (90. Neveďal), Slíž, Gomola (60. Brodňan), Čelko (45. Tomáš), Mrmus, Druska (74. Pazdúr), Kubala, Chupáň, Náhradníci: Harcek, Ploštica

Jaroslav Petrák, tréner Skalitého: „S výkonom nášho mužstva som veľmi spokojný, odohrali sme dobrý zápas. Bohužiaľ, nepremenili sme gólové šance. Súper v závere duelu svoju šancu využil a potom v nadstavenom čase, keď sme hrali vabang, pridal druhý gól. Gratulujem mu k postupu a nech sa mu darí v ďalších kolách. Mohol to byť z oboch strán lepší zápas, ale poznačil ho celozápasový intenzívny dážď.“

Slavomír Zátek, tréner KNM: „V daždi a na ťažkom teréne sme od začiatku očakávali bojovný zápas. Bolo jasné, že kto strelí prvý gól, bude víťaz. Aj napriek terénu bolo na oboch stranách veľa šancí. V prvom polčase sme mali na vyložené šance navrch my, v druhom nás mohli domáci vytrestať. Sme šťastní, že postupujeme.

FK Predmier – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1:2 (0:2)

Góly: 90. Šebík – 10. Koleno, 30. Ševčík

Zostava Krásna: Lastovica – Marčan, Novotný, Ďuratný, Pleva, Kopásek (82. Špulica), Gábor, Koleno, Macura, Ševčík (71. D. Pagáč), Maslík

Náhradníci: Švancár, Gašper, T. Beňo, Š. Beňo, Rajnoha

Matej Rajnoha, asistent trénera Krásna: „Začiatok sme zachytili dobre. Začali sme tak, ako sme si povedali v kabíne, teda aktívne. Snažili sme sa hrať rýchlymi prihrávkami smerom dopredu. Paradoxne, po strelení prvého gólu, keď sme mali pokračovať v aktivite, sme sa uspokojili. Nezachytili sme súperov pohyb, no napriek tomu sme neskôr z brejku zvýšili svoj náskok na 2:0. Polčas sa už potom dohrával medzi šestnástkami. V druhom polčase sme chceli pokračovať v aktívnej hre, ale domáci ožili aj vďaka podpore divákov. Pôsobili sme zľaknutým dojmom a zbavovali sme sa lôpt. Súper mohol aj vyrovnať, lenže nepremenil penaltu a náš brankár v závere chytil veľkú šancu. S prvým polčasom sme boli spokojní, ale s druhým už nie. Takto rozohraný zápas musíme v pokoji uhrať a nie sa strachovať o výsledok až do konca.“

MFK Bytča – FK Slávia Staškov 1:2 (1:0), 4:5 p.k.

Góly: 37. Karafa – 62. Staník (ČK: 90. Olšovský), rozh. p.k. M. Polka

Zostava Staškova: Badura (89. Poništiak) – Olšovský, Roman, Ďuriš (78. Maslík), Brezina, Kulas, J. Polka, M. Polka, Jarabica, Staník, Furdan

Michal Gottwald, tréner Staškova: „Síce sme mali viac gólových šancí, ale nedokázali sme ich premeniť. Nakoniec sme však postúpili po penaltovom rozstrele.“

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Jednota Bánová 1:2 (0:0), 5:6 p.k.

Góly: 62. Červenec (PK) – 14. Bechný (ČK: 90. Jasenovský)

Zostava Vysokej: Vereš – M. Pavlica, Barčák, Čačurák, Putorík, Červenec, Planeta, Nekoranec, Krajči, Janita, J. Pavlica (46. Krištofík)

Náhradníci: Papajčík, Kovalík, Dorman, Jančík, Stolárik, Chabroň

Peter Padych, tréner Vysokej: „Musím konštatovať, že dnes lepší tím nepostúpil. Hlavne za výkon v druhom polčase. Pri rozstrele nám chýbalo šťastíčko. Súper hral to, čo sme od neho očakávali. Do vedenia sa dostal po zlom bránení od našej polovice, nestihli sme centrovanú loptu aspoň zblokovať a brankár mal situáciu zvládnuť lepšie, loptu vyboxovať. Dorážka už bola pre hostí jednoduchá. V druhom polčase sme boli lepší, mali sme viacero dobrých príležitostí na strelenie rozhodujúceho gólu, no chýbal pokoj na kopačkách a hostí podržal i brankár Kosa. Mal i kopec šťastia, ale vždy bol tam, kde bolo treba. Pokutové kopy sú už lotériou, tu sme ťahali za kratší koniec. Na všetkých hráčov som hrdý, i na tých, ktorí do hry nezasiahli. Stroj bol namazaný dobre. Hráčom ešte raz za výkon v zápase ďakujem, zaslúžia si uznanie. Nemajú sa za čo hanbiť. Na záver by som chcel poďakovať verným fanúšikom za povzbudzovanie. Minulý rok sme ich potešili výkonmi v pohári. Verím, že tento rok to bude v samotnej súťaži.“

TJ Pokrok Stará Bystrica – Oravan Oravská Jasenica 0:3 (0:2)

Góly: 12. Ratičák, 36. Verníček. 90. Kaprálik (ČK: 85. Beliančin – 28. Feranec, 88. Polák)

Zostava Starej Bystrice: Švík – R. Fujak, T. Hofer, J. Hofer (68. Beliančin), Brandys (53. Košťal), Hulák, Miňo, Podmanický, Halvoník, Seko, Štrba

Náhradníci: B. Fujak, Kulas, Potičár, Šimaček, Strenitzer

Miroslav Kadáš, tréner Starej Bystrice: „Naše mladé mužstvo súper z Oravy prevýšil po všetkých stránkach. Zápasu sme začali aktívne, ale súper sa nás takticky snažil udržať mimo šestnástky. Napriek tomu sme sa do dvoch gólových šancí, ktoré sme trestuhodne zahodili. Súper strelil prvý gól po nepresnom verdikte rozhodcu. Následne sme sa dostali do veľkej šance, keď bol náš hráč faulovaný a súperov obranca zatiahol ručnú brzdu. Nasledovalo vylúčenie, ktoré nám vôbec nepomohlo. Súper sa stiahol pred šestnástku a hrozil z rýchlych protiútokov. Jeden sa mu podarilo premeniť ešte do prestávky. Aj keď po prestávke sme zvýšili aktivitu, pôsobili sme bezmocne a nevypracovali sme si šance na strelenie kontaktného gólu. V nervóznom závere súper strelil ešte tretí gól. Treba mu pogratulovať k zaslúženému víťazstvu. My musíme na tento zápas rýchlo zabudnúť a pripraviť sa na ďalšie, ktoré nás čakajú. Treba sa však chalanov zastať, lebo v príprave sme absolvovali iba jeden zápas.“