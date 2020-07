Dominik Klimek zbieral úspechy na súťažiach po Slovensku + FOTO, VIDEO

Mladý Čadčan získal prvé, druhé i tretie miesto.

30. júl 2020 o 8:43 Marián Masaryk

Mladý Čadčan Dominik Klimek zaznamenal koncom júla dva výborné výsledky v súťažiach.

V sobotu 18. júla sa predstavil na freestyle workoutovej súťaži v Brezne, na ktorej obsadil aj s dávkou smoly druhé miesto. Bola trochu iná ako ostatné, lebo súťažiaci sa nedelili do hmotnostných kategórií a všetci súťažili proti sebe.

„Z prvého kola do druhého som postupoval z prvého miesta. Žiaľ, v druhom kole môj set poznačil pád. Šmykla sa mi hrazda a nechytil som ju, takže som skončil celkovo druhý. Vyhral môj kamarát Jozef Gregorík, ktorý súťažil prvýkrát po roku od jeho zranenia," opísal Klimek súťaž, po ktorej si spolu s Marekom Kováčikom z tímu Streetworkout Kysuce prebrali medaily z tohtoročných majstrovstiev Slovenska. Z Brezna si však odniesol aj tretiu cenu.

„Zo srandy som sa prihlásil aj na kategóriu King of Muscle up. Išlo o to urobiť čo najviac striktných muscle up-ov za sebou, čiže z visu sa dostať do vzporu na hrazde. Podarilo sa mi ich urobiť štrnásť. Do vyhodnotenia som nečakal, že by som sa mohol umiestniť, ale potom som počul moje meno a utekal som natešený na pódium. Takže som odišiel s troma pohármi.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/loIWt3eWCaI

O týždeň neskôr Klimek aj s bratom Danielom súťažili v Trenčíne na Born to Trick Challenge. Taktiež bola bez hmotnostných kategórií. Dostali sa priamo do finále bez kvalifikácie, keďže využili možnosť poslať porote vopred svoje videá so setmi. Obaja boli medzi štyrmi vybranými.

„Bola to napínavá súťaž aj vďaka konkurencii. Zúčastnil sa jej aj majster Slovenska v strednej váhovej kategórii. Mal som vopred pripravený set a boli tam dobré bradlá, takže mi vyšiel. Dokázal som urobiť cviky, ktoré na Slovensku veľa ľudí nerobí, ak vôbec niekto. Môj set poznačil menší pád, ale aj tak som vyhral. Získal som 28,5 z 30 bodov, pričom druhý najlepší mal len 24,5 bodu,“ zhodnotil Klimek úspešnú súťaž v Trenčíne.

Dominikov brat Daniel sa síce neumiestnil, ale podľa Dominika mal vydarené sety a rýchlo sa zlepšuje. Vidí u neho potenciál do budúcna.