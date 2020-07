Most ponad železnicu v Čadci od zajtra uzatvoria, slúžiť bude dočasné premostenie

Most má byť uzatvorený viac ako rok.

31. júl 2020 o 13:08 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Dočasné premostenie, ktoré malo pôvodne slúžiť od decembra minulého roka bude od zajtra, soboty 1. augusta v prevádzke.

Polícia SR upozorňuje na dočasné obmedzenia na cestách. Kvôli výstavbe diaľnice D3 bude úplne uzavretá cesta I/11 a most, a to v termíne od 1.augusta 2020 do 30. septembra 2021.

Obojsmerná premávka tak dočasne povedie cez dočasné premostenie, ktoré je hneď vedľa. ,,Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," informuje Jana Balogová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.