Regionálny futbal: Šmahajčík a Zimka štvorgóloví, kysucké derby bez víťaza

Vo štvrtej lige vyhrali všetky kysucké tímy na nulu.

3. aug 2020 o 8:13 Marián Masaryk

Na prelome júla a augusta odštartovali regionálne futbalové súťaže. Zatiaľ čo v tretej lige sa ani jeden z dvoch kysuckých tímov netešil z výhry, vo štvrtej lige všetky tri zvíťazili bez toho, aby inkasovali.

V piatej lige sa odohral hneď v prvom kole jesennej časti sezóny 2020/21 kysucký súboj. Stará Bystrica si podelila body so Skalitým. Turzovka, Vysoká nad Kysucou aj Čierne doma uspeli, kým Oščadnici úvodný duel nevyšiel.

Ústrednými postavami prvého kola boli z Kysučanov kanonieri Pavol Zimka a Roland Šmahajčík. Zimka strelil všetky štyri góly Makova pri výhre nad Rajcom, Šmahajčík skóroval štyrikrát pri triumfe 5:0 nad Varínom.

III. liga Stred

TJ Tatran Oravské Veselé – FK Čadca 3:0 (1:0)

Góly: 20. Gočal, 61. Jurky, 70. Kmeť.

Zostava Čadce: Heglas – Prívara, Opial, Tlelka, Zubka (62. E. Samuhel), Kubalák (81. Putyra), Kán, Špila, Pohančeník, Mačinek (75. M. Samuhel), Práznovský (62. Coma).

Zápas začal v pomalšom tempe. Obe mužstvá sa najskôr oťukávali a bolo vidno, že dlho nikto nehral súťažný zápas. Väčšina akcií končila na pozorných obranách. Prvý gól padol po nevinne vyzerajúcej štandardnej situácii, keď chybu Čadčanov využili domáci a išli do vedenia. Hostia sa snažili o kombinačnú hru, ale ich snaha končila pred šestnástkou. Do zakončenia sa dvakrát dostal Špila, ale mieril vedľa brány. V druhom polčase už tak nepálilo slnko a akcie sa začali viac striedať na oboch stranách ihriska. S pribúdajúcimi minútami mali domáci viac z hry, ale nemali vyložené šance. Druhý gól pridali, keď hostia neboli koncentrovaní a venovali sa viac iným veciam ako samotnej hre . A o pár minút bol stav 0:3, keď nepokryli hráčov súpera pri rohovom kope . V závere hostia ešte postrašili domácich zo štandardných situácií, ale gól a skorigovanie výsledku to už neprinieslo.

TJ Baník Kalinovo – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1:1 (0:0)

Góly: 74. Kováč (PK) – 64. Ďuratný.

Zostava Krásna: Lastovica – Marčan, Novotný, Ďuratný, Špulica (75. Švancár), Pagáč, Gábor, Macura (90. T. Beňo), Rajnoha, Koleno, Ševčík.

Krásno potrebovalo zhruba prvých desať minút, aby sa dostalo do tempa. Kalinovo malo v úvode územnú prevahu, ale do šance sa nedostalo. V prvom polčase si ani jeden z tímov nevypracoval veľa príležitostí. Domáci brankár musel zasahovať len po zakončení Ševčíka, kým Kalinovo hrozilo z viacerých štandardných situácií. Po jednej takej si vypracovalo gólovú šancu hneď v úvode druhého polčasu. Krásno malo herne trochu navrch a do vedenia ich poslal Libor Ďuratný v 64. minúte presnou strelou z 25 metrov po rozohraní priameho kopu. Kalinovo potom začalo nakopávať lopty a začalo sa hrať zo strany na stranu. V 74. minúte sa mu podarilo vyrovnať z pokutového kopu. V 90. minúte mohol Krásno strhnúť víťazstvo na svoju stranu, keď Ševčík išiel sám na brankára, ale ten jeho strelu vyrazil a dorážku hlavou odkopol domáci hráč z bránkovej čiary.

1. Bánová 1 1 0 0 5:0 3

2. Námestovo 1 1 0 0 5:0 3

3. Orav. Veselé 1 1 0 0 3:0 3

4. Martin 1 1 0 0 4:2 3

5. Rimav. Sobota 1 1 0 0 3:1 3

6. Rakytovce 1 1 0 0 2:1 3

7. Kalinovo 1 0 1 0 1:1 1

8. Fiľakovo 1 0 1 0 1:1 1

9. Lipt. Štiavnica 1 0 1 0 1:1 1

10. Krásno n. K. 1 0 1 0 1:1 1

11. Lipt. Hrádok 1 0 0 1 1:2 0

12. Lučenec 1 0 0 1 2:4 0

13. Kováčová 1 0 0 1 1:3 0

14. Čadca 1 0 0 1 0:3 0

15. Žarnovica 1 0 0 1 0:5 0

16. Zvolen 1 0 0 1 0:5 0

IV. liga skupina Sever

MŠK Kysucké Nové Mesto – ŠK Dynamo Diviaky 1:0 (0:0)

Góly: 79. Tomáš.

Zostava KNM: Šteiniger – Štefunda, Hubočan, Bugáň, Slíž, Ceniga, Čelko (46. Brodňan), Mrmus (85. Pazdúr), Druska (46. Tomáš), Kubala (90. Ploštica), Chupáň (82. Kopásek).

Domácim od úvodu chýbala väčšia agresivita. Nedarilo sa im vyvinúť na súpera tlak a zatlačiť do pred vlastnú bránu. Diviaky obmedzili Kysučanov len na strely zo strednej vzdialenosti. Domáci mali v prvom polčase hernú prevahu, no súperovu bránu takmer neohrozili. Pred druhým polčasom vystriedali dvoch hráčov a následne v ňom zvýšili aktivitu. Diviaky s nimi držali krok asi 15 minút, kým sa začali dostávať do šancí. Brodňanova strela narobila problémy brankárovi hostí, prieniky Kubalu boli zblokované. Mrmus sa neskôr uvoľnil v šestnástke, ale z desiatich metrov netrafil bránu. Potom si na pravej strane zobral loptu Jakub Tomáš, rozbehol sa smerom k bráne a krížnou strelou otvoril skóre. Po góle sa zápas už len dohrával a Kysuca si ustrážila výhru.

ŠK Javorník Makov – FK Rajec 4:0 (0:0)

Góly: 51., 55., 74. a 75. Zimka.

Zostava Makova: Baláž – Korček, Kohút, Lojdl (81. Šmehíl), Jakubec, Pečovský, Ševčík (76. Tlacháč), Revák, Zimka (83. Kaštan), Filo (71. Blažek), Gorelčík (61. Lončík).

Makov bol jasným favoritom zápasu, ale v prvom polčase podal nevýrazný výkon. Ani jeden z tímov si nevypracoval väčšie gólové šance a Rajec napriek hernej prevahe domácich neinkasoval. Hostia sa snažili prenikať cez domácu obranu, ale brankára Makova vážnejšie neohrozili. V druhom polčase sa obraz hry výrazne zmenil. Domáci zrýchlili pohyb a strelec Pavol Zimka sám rozhodol zápas štyrmi gólmi. Rajec sa ani raz nedostal do domácej šestnástky.

TJ Družstevník Belá-Dulice – FK Slávia Staškov 0:3 (0:1)

Góly: 37. M. Polka, 69. Staník, 89. Jarabica.

Zostava Staškova: Poništiak – Sýkora, Ďuriš, Furdan, J. Polka, M. Polka, Brezina, Lysík (72. Kulas), Staník (76. Klus), Jarabica, Gavlák.

Domáci začali aktívnejšie a snažili sa kombinačne dostávať cez súperovu obranu. Staškov vyčkával na príležitosti. V 11. minúte prenikol Lysík cez troch hráčov a po jeho centri hlavou nebezpečne zakončoval Gavlák. Podobným štýlom sa hostia snažili dostať do koncovky cez Staníka a Jarabicu. Belá-Dulice neustále dorážala cez rýchle krídla. V 25. minúte Lata opäť po rohu hlavou zakončil ponad bránu. V 37. minúte po brejku Staníka skóroval strelou pod brvno do prázdnej brány kapitán Miroslav Polka. Gól rezultoval z aktivity Slávie, ale domáci hrozili aj na konci prvého polčasu. V obrane to Staškovu škrípalo najmä na pravej strane. V 58. minúte spálili domáci tutovku, keď po nepriamom kope zo 14 metrov netrafili bránu, ale akcia ich povzbudila a zatlačili na súpera. V 68. minúte po chybe domácej obrany zvýšil Staník na 2:0. Záver zápasu bol dramatický a pomerne tvrdý, vďaka čomu Staník aj Lysík nedohrali duel. V 89. minúte po kombinácii Miroslava Polku a Jarabicu druhý menovaný pridal tretí gól strelou ku tyči.

1. Tvrdošín 1 1 0 0 6:0 3

2. Dolný Kubín 1 1 0 0 5:1 3

3. Makov 1 1 0 0 4:0 3

4. Staškov 1 1 0 0 3:0 3

5. Kys. N. Mesto 1 1 0 0 1:0 3

6. Žabokreky 1 1 0 0 1:0 3

7. Bobrov 1 0 1 0 0:0 1

8. Teplička n. V. 1 0 1 0 0:0 1

9. Poruba 1 0 0 1 0:1 0

10. Diviaky 1 0 0 1 0:1 0

11. Belá-Dulice 1 0 0 1 0:3 0

12. Stráňavy 1 0 0 1 1:5 0

13. Rajec 1 0 0 1 0:4 0 2

14. Rosina 1 0 0 1 0:6 0

V. liga skupina A

TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Slovan Skalité 2:2 (1:0)

Góly: 7. L. Štrba, 70. Brandys – 49. Kubica, 57. Z. Štrba.

Zostava Starej Bystrice: Švík – Fujak, Hofer, Košťal (64. Kolembus), Melišík, Brandys, Miňo, Podmanický, Halvoník, Seko, L. Štrba (16. Hofer).

Zostava Skalitého: Kavčák – Piňo, Petrák, Mikula, Borovička, Lušňák, Kulla, Križek (56. Špilák), Serafín, Z. Štrba, Kubica (66. Krčmárik).

Domáci začali aktívnejšie, čo vyústilo v siedmej minúte do gólom. Strelou do šibenice sa presadil Lukáš Štrba. Zápas však ovplyvnilo jeho škaredé zranenie zo 16. minúty. Od toho momentu hostia prebrali iniciatívu a čoraz častejšie sa presadzovali rýchlymi protiútokmi a prihrávkami za obranu. Do prestávky ešte nepremenili vyloženú šancu, ktorú zlikvidoval domáci brankár Švík. Hosťom sa po prestávke podarilo vyrovnať stav v 49 minúte, keď centrovanä loptu využil Kubica. Skóre hostia otočili v 57. minúte, keď nikým nekrytý Zdeno Štrba prestrelil Švíka. Ten neskôr chytil dve čisté šance súpera, domáci zrýchlili pohyb a v 70. minúte vyrovnali skóre. Viac gólov už nepadlo aj vplyvom horúceho počasia.

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – OFK Kotešová 6:4 (3:1)

Góly: 6. a 48. Nekoranec, 30. Pavlica, 44. Červenec (PK), 55. Janita, 76. Krajči – 44. a 86. Valášek, 79. a 80. Tabak.

Zostava Vysokej: Papajčík – Pavlica, Barčák, Čačurák, Dorman (82. Stolárik), Jančík (69. Masnica), Červenec, Planeta, Krajči, Nekoranec, Janita.

Domáci išli do vedenia už v piatej minúte. Do polčasu pridali ešte ďalšie dva góly, no súper v poslednej minúte skorigoval stav, keď mu to Vysoká dovolila svojou pasivitou v bránení. Druhý polčas začali domáci opäť gólovo a postupne zvýšili svoj náskok na 6:1. Potom však začali vymýšľať, zbytočne chceli všetci hráči navyšovať skóre, za čo ich hostia potrestali a zdramatizovali duel.

TJ Tatran Turzovka – TJ Fatran Varín 5:0 (2:0)

Góly: 4. Polka, 6., 48., 75. a 77. Šmahajčík.

Zostava Turzovky: Urminský – P. Rovňaník, Pavlík (80. N. Pištek), Kocifaj, M. Rovňaník, Rusnák, Hrčka (86. M. Pištek), Polka (57. Steiniger), Rokyčák (86. Dodek), Letavay, Šmahajčík.

Presne po deviatich mesiacoch od posledného súťažného zápasu sa aj v Turzovke rozbehla nová sezóna. Tatran hostil mužstvo z Varína a nástup mal bleskový, keď bol stav už po pár minútach 2:0. Presadili sa Jozef Polka a Roland Šmahajčík. Následne sa hra vyrovnala, domácim sa priveľmi nedarila kombinácia, no stále boli nebezpeční smerom dopredu. Hostia vedení skúseným kapitánom Miroslavom Repáňom taktiež viackrát pohrozili, no v úvodnom dejstve sa už skóre nemenilo. Druhý polčas začal rovnako ako prvý - rýchlym gólom Turzovky, keď presnú prihrávku Mateja Hrčku efektne zakončil Roland Šmahajčík. Ten istý strelec sa ešte presadil dvakrát, a to po pasoch od Mariána Rovňaníka a druhej asistencii Hrčku. Hostia mali aj v druhom polčase viacero šancí, ale domácich v zápase držal nad vodou Urminský.

TJ Tatran Oščadnica – FK Strečno 0:4 (0:3)

Góly: 17. Melo, 38. a 47. Barošinec, 44. Ďanovský, (ČK: 81. Graňa).

Zostava Oščadnice: Sedlák – Štetina (81. Budoš), Ganišin, Šidlo (64. Šulgan), Belák (71. Graňa), Vaštík, Poláček (46. Kopačka), Kučák, Fuňák, Gončár (46. Petrák), Lušňák.

Oščadnica bola Strečnu od úvodu vyrovnaným súperom, ale v 17. minúte po veľkej chybe Gončára inkasovala gól, ktorý napokon rozhodol zápas. Hráči sa nedokázali zomknúť a sústrediť. V 38. minúte prišla ďalšia chyba a hostia po štandardnej situácii zvýšili náskok na 2:0. V 44. minúte domácich zlomil tretí inkasovaný gól po ďalšej nešťastnej chybe. Po zmene strán sa domáci snažili rýchlo skorigovať stav, ale moc otvorili svoju obranu a v 47. minúte bolo 0:4. Do konca zápasu si vytvorila Oščadnica dosť šancí, keďže už nemala čo stratiť, ale výsledok sa už nezmenil.

ŠK Čierne – ŠK Gbeľany 1:0 (0:0)

Góly: 77. Benko.

Zostava Čierneho: Miko – Dirgas, Benko, Strapáč, J. Malík (60. Kubalík), Jaroš, Staňo (77. F. Malík), Krenželák, Krišica (86. Kubica), Mrenka, Puček.

Stretnutie medzi domácim Čiernym a hosťami z Gbelian začalo z oboch strán opatrne. Po úvodných minútach sa však hráči osmelili a začali sa objavovať prvé šance. V 13. minúte sa po faule na Krišicu dostali domáci do prvej vážnej šance, brankár Frátrik však vyrazil. Po polhodine hry zakončoval po rohu pri vzdialenejšej žrdi Dirgas, no jeho zakončenie išlo mimo. Z následného rýchleho protiútoku rovnako tesne minul čierňanskú bránu hráč Gbelian. Úvodné desiatky minút patrili skôr domácim futbalistom, v závere polčasu sa však už aj hostia dostávali do pološancí. No žiadna neskončila za chrbtom brankára Mika. V 54. minúte zazvonila žrď Mikovej brány, o šesť minút neskôr si na opačnej strane Puček dobre nabehol, ale prihrávku od Kubalíka nezužitkoval na gól a hlavičkou minul bránu. V 71. minúte poslal strelu na bránu domácich Kašjak, ale Miko vyrazil. O prvý a napokon i jediný gól duelu sa postaral Benko. V 75. minúte jeho tečovaná lopta po priamom kope zapadla do brány Gbelian. Záverečná desaťminútovka patrila domácemu brankárovi Mikovi, ktorý najmenej päťkrát zachránil svoj tím od inkasovaného gólu.