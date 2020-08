Oblastný futbal: Dunajov s víťazným návratom do mužskej súťaže

V jeho zápase proti Snežnici boli vylúčení traja hráči.

4. aug 2020 o 9:32 Matej Chabroň

V prvý augustový víkend sa rozbehli aj obe súťaže ObFZ Kysúc. V šiestej lige vyhrávali okrem Novej Bystrice len domáce mužstvá. V siedmej lige zažil úspešný návrat Dunajov, ktorý odohral divoký zápas proti Snežnici.

VI. liga

Korňa - Zborov nad Bystricou 3:1 (1:0)

Góly: 33. a 67. Hrtús, 51. Učník - 87. Koleno, Rozhodoval Jaroslav Maják, 250 divákov, ŽK: 42. Tomáš Mešťanik, 20. Dávid Kratochvíl, 82. Jakub Učník.

KORŇA: Malík - Šutý, Kormaňák, Chmurčiak (68. Kovalík), Ihelka (46. P. Hrtús), Kratochvíl (46. J. Učník), P. Hrtús (68. Staník), Plaček, M. Učník, M. Učník, Kubina (66. Bystřický).

ZBOROV: Šustek - Mihalda, Stasinka, Mešťanik (74. Koleno), Kocifaj, Martinec, Sýkora (66. Kubla), Podmanický, Ďugel (46. Čelko), Černošek (66. Tvrdý), Neveďal.

„Po dlhšej prestávke Korňa privítala Zborov a očakávania boli veľké. Na výkone domáceho mužstva sa odzrkadlila kvalitná letná príprava, ktorú hráči poctivo odmakali. Som rád že sme dali krásne tri góly. V zápase by som chcel vyzdvihnúť Pavla Hrtúsa a Miroslava Učníka, ktorí robili problémy obrane súpera. Verím, že tento výkon nás nakopne do ďalšej práce a nášho spoločného cieľa, ktorým je postup do piatej ligy. Chcel by som sa aj zároveň poďakovať vedeniu za skvelé podmienky, čo sa týka ihriska, šatní a prípravy dresov. Zároveň aj hospodárovi ktorý vždy pripraví vynikajúce ihrisko.“ Dávid Kratochvíl – tréner domácich.