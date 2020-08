Hody chýbali, ale začiatok futbalovej sezóny v Čiernom dodržali

V stretnutí chudobnom na góly medzi mužstvami Čierneho a Gbelian boli hlavnými postavami muži s brankárskymi rukavicami.

4. aug 2020 o 16:12 Dominika Mariňáková

Prvý zápas sezóny 2020/2021 mal pre domácich veľkú váhu. Čierne kvôli koronavírusu prišlo o tradičný augustový jarmok, hlavnú úlohu v spoločenskom dianí tak prebral futbalový zápas. Pozvánka naň znela v miestnom rozhlase už počas pracovných dní, ktoré predchádzali zápasovej nedeli.

Súvisiaci článok Regionálny futbal: Bánová nadelila Zvolenu päťku, Strečno víťazne v Oščadnici Čítajte

Mužstvá sa spočiatku oťukávali, postupne však hra začala naberať grády. V drese Čierneho dostali od začiatku, aj z nasledujúcich striedaniach, viacerí mladíci. V prvom polčase mali zo zápasu viac domáci, no obrana Gbelian na čele so 42-ročným brankárom Radovanom Frátrikom si držala čistý štít. Hostia začali intenzívnejšie prenikať do útoku v závere úvodného dejstva, ich pološance však nepriniesli želaný efekt.

Krátko po zmene strán prišla veľká šanca Čierneho, lopta však mierila tesne vedľa brány. V 54. minúte zazvonila žrď na bráne Miroslava Mika. O šesť minút neskôr si dobre nabehol Peter Puček, ale po prihrávke od Patrika Kubalíka hlavičkou minul bránu. V 69. minúte vyskúšal Frátrikovu pozornosť štipľavou strelou Lukáš Benko, ale brankár Gbelian ju vyrazil.