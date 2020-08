Bývalý viceprezident FK Čadca: Pre koho sa hrá futbal v sobotu?

Hrací termín

4. aug 2020 o 19:05 Radoslav Blažek

Na futbal v Čadci chodí málo divákov. Pohľad do hľadiska počas derby Čadca – Krásno nad Kysucou. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ: ARCHÍV)

V uplynulý týždeň zavítal do redakcie týždenníka Kysuce Štefan Holeščák, bývalý viceprezident FK Čadca. Obrátil sa na nás s podnetom na futbal v meste a podľa jeho slov nevyhovujúcim termínom zápasov treťoligového A-tímu.

Čadčania hrávajú domáce zápasy v sobotu. Štefan Holeščák tvrdí, že aj tento fakt sa podpisuje pod nízku účasť divákov na štadióne.

„Keď som v minulosti pôsobil pri futbale, apeloval som na to, aby sme hrávali v nedeľu. Hrali sme vtedy aj druhú ligu, štadión bol plný divákov. Ako som odišiel od futbalu, zmenilo sa to a hrací čas sa presunul na sobotu. Kysučanom to nevyhovuje, v sobotu majú svoje povinnosti. Viacerí pracujú na svojich záhradkách, idú na návštevu k rodičom, starým rodičom. Potom je tam pár divákov. Tak sa pýtam, pre koho sa ten futbal hrá,“ povedal nám Štefan Holeščák.