Inšpirovali sa tradíciami. Pozrite si nevšedné zastávky v Zborove

Viaceré zdobia krásne vitráže, pri ktorých autori čerpali námety z folklóru a historických zvykov.

5. aug 2020 o 8:03 Iveta Hažíková

V súčasnej dobe obec pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovania autobusovej zastávky v časti Staviská, ktorá by bola zároveň aj točňou pre autobusy, ktoré majú konečnú zastávku v Zborove nad Bystricou.

S poslednou chcú začať budúcu jar

„Bola by to posledná zastávka, ktorú je potrebné v našej obci zrealizovať. Predpokladáme, že stavebné práce by začali na jar 2021 a skončili v jeseni toho istého roku.

Ostatné zastávky už slúžia našim obyvateľom a návštevníkom. Sú aj symbolom folklóru typického pre našu obec. Ten je zobrazený na vitrážach, ktoré sú súčasťou zastávok,“ informuje starosta Juraj Hlavatý.

Vysvetľuje, že v snahe zachovať dedičstvo predkov čerpali pri ich výstavbe práve spomínané prvky z historických zvykov.

Predlohou boli napríklad fotografie od Folklórnej skupiny Zborovanka a Detského súboru Nezábudka, ktoré tieto tradície uchovávajú vo svojich pásmach.

Autorkou vitráží je architektka Darina Szöllösiová z Nitry a projektovým autorom architektúry Stanislav Mikovčák z Čadce.

Typ zastávky si vybrali samotní obyvatelia

Starosta dodáva, že rozhodujúce slovo čo sa týka vzhľadu mali miestni obyvatelia. Práve tí mali možnosť vybrať si formou ankety typ zastávky, ktorý v obci postavia. Najviac hlasov (430 zo 604) získala tá s vitrážou.

Náklady na jednotlivé zastávky boli rôzne, pretože každá si vyžadovala individuálne práce. Napríklad dobudovanie odbočenia, chodníkov a podobne. Všetky práce pri tých doterajších si robila obec svojpomocne so svojimi pracovníkmi.

V subdodávkach sa robili iba tie odborné, ako je elektroinštalácia. Náklady na zastávky sa pohybovali približne od 8-tisíc do 15-tisíc eur.