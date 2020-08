S Opavou bojoval o záchranu. Liga bude ešte náročnejšia, hovorí René Dedič

Rodák z Klokočova chcel potvrdiť zotrvanie v lige priamo na ihrisku.

6. aug 2020 o 8:18 Radoslav Blažek

Turbulentné obdobie v drese prvoligového SFC Opava zažil rodák z Klokočova René Dedič. Čoskoro 27-ročný futbalista (narodil sa 7.8.1993) bojoval so svojím tímom o záchranu v českej najvyššej súťaži.

Dve kolá pred koncom figurovala Opava na predposlednej priečke s 25 bodmi, posledná Příbram zaostávala len a len o skóre. Najvyššiu súťaž však pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu ukončili a ligový výbor 27. júla rozhodol, že ani jeden z tímov nevypadáva.

Ako sa na to celé pozerá René Dedič? Ostáva v Opave v ďalšej sezóne? Aj o tom sme sa rozprávali s urasteným útočníkom...

Ako ste vnímali búrlivý koniec sezóny?

- Veru, bolo to veľmi búrlivé. My sme sa poctivo pripravovali a verili sme, že záver sezóny určite zvládneme. Žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo a liga bola predčasne ukončená. Na jednu stranu je dobré, že sme sa tým pádom zachránili a ostali v najvyššej futbalovej súťaži, no na druhú stranu sme to určite chceli dohrať a zvládnuť to futbalovo.

Rozhodnutie ligového výboru, že nikto nevypadne, ste vnímali asi správne...

- Určite áno. Každý chce hrať a ostať v najvyššej futbalovej lige. Aj keď, ako som už vyššie spomínal, chceli sme to zvládnuť najmä futbalovo.

Ako to vyzerá s vašou pozíciou v Opave? Ostávate v tíme aj v ďalšej sezóne?

- Zatiaľ to vyzerá, že áno. Aj keď, pri momentálnej situácii je o tom zložité konkrétne hovoriť.

Aké máte plány so spoluhráčmi? Azda by bolo lepšie vyhnúť sa záchranárskym prácam...

- Určite áno. Je dôležité chytiť úvod sezóny. Čas na prípravu bude minimálny. Fakt, že sa súťaž rozrastie o dva postupujúce tímy, prinesie kvalitné a atraktívne zápasy. O tom, že to bude náročnejšie, sa nemusíme ani baviť. Postupne sa k lige pridajú aj pohárové zápasy, začne sa to kopiť, no aj tak sa na to už nesmierne teším.