Dva zápasy, šesť gólov. Zimka sa vrátil vo veľkom štýle

Kapitán sa už počas zápasu smial, že ho to vyjde draho.

7. aug 2020 o 10:46 Radoslav Blažek

Len v sobotu sa vrátil z dovolenky v Podhájskej, v nedeľu štyrmi gólmi zariadil pohodlný triumf Makova v lige a v stredu úradoval v pohári na pôde Čierneho.

Odchovanec Olešnej Pavol Zimka potvrdil, že Makov jeho angažovaním urobil správny krok.

Šesť gólov je dostatočným dôkazom. Futbalista hrajúci vo výbornej forme hovorí, že tak výborný vstup do sezóny neočakával.

„S tým asi nepočíta žiadny hráč, ale každý je spokojný, keď mu to strelecky ide. Iba v sobotu som sa vrátil z dovolenky, tak som veľmi rád, že mi to takto strieľalo. Asi by som mal takto chodiť každý týždeň,“ smeje sa Zimka.

Najlepší pocit mal zo štvrtého presného zásahu, ktorý strelil do siete rajeckého brankára Fraštiu v 75. minúte. Za zmienku stojí fakt, že všetky góly vsietil v rozpätí 51. a 75. minúty.

Príspevok do kasy ho neminie