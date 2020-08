Regionálny futbal: Staškov i Stará Bystrica prehrali derby na domácej pôde

Čadci sa nepodarilo skórovať ani v druhom zápase.

10. aug 2020 o 8:30 Marián Masaryk, Dominika Mariňáková

Cez víkend pokračovali futbalové súťaže druhým kolom. V tretej lige Čadca opäť prehrala na nulu, kým Krásno si pripísalo prvý triumf nad silným Martinom.

Štvrtoligové derby tentoraz lepšie zvládlo Kysucké Nové Mesto, ktoré zvíťazilo v Staškove. Makovu znova vystrieľal výhru Pavol Zimka.

Piatoligový kysucký súboj vyznel jasne v prospech Vysokej nad Kysucou, ktorá vynulovala Starú Bystricu. Všetky ostatné kysucké mužstvá prehrali, pričom dve z nich bez streleného gólu.

V stredajšej dohrávke prvého kola Slovenského pohára Makov zvíťazil v Čiernom a v druhom kole ho čaká Bánová. Dva góly, vrátane rozdielového, strelil Zimka.

Slovnaft Cup

ŠK Čierne – ŠK Javorník Makov 0:3 (0:1)

Góly:33. a 85. Zimka, 76. Filo, Rozhodoval Ladislav Šlapka, 500 divákov, ŽK: 39. Lončík, ČK: 74. J. Malík.

ČIERNE: Sandanus – Benko, Dirgas, Strapáč, Jaroš (59. Mrenka), Krenželák, Staňo, Krišica (81. F. Malík), Baláž (72. Kubica), Puček, Kubalík (59. J. Malík).

MAKOV: Kňazovič – Korček, Lončík, Jakubec, Lojdl, Kohút, Tlacháč, Revák, Ševčík (69. Šmehíl), Zimka, Filo (86. Blažek).

V Čiernom sa odohral kvalitný pohárový zápas medzi dvoma kysuckými mužstvami. Domáci tím bol od začiatku rovnocenným súperom pre papierového favorita, v druhom polčase bol dokonca o niečo lepší. Nepremenil však niekoľko šancí, čo Makov využil na postup do druhého kola. Do vedenia išli hostia po polhodine hry zásluhou Pavla Zimku. Bol to vyrovnaný duel, ktorý domáci dohrávali v oslabení po vylúčení hráča necelých dvadsať minút pred koncom. Čierne malo napriek tomu v druhom polčase herne navrch, ale skúsení hostia z Makova gólmi Mareka Fila a Zimku potvrdili svoje víťazstvo.