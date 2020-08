Vyhrajte dva lístky do kina Mirage cinema v Žiline.

10. aug 2020 o 11:01 Magdaléna Paluchová

V spolupráci so Ster Century Cinemas máme pre vás súťaž o dva lístky do kina na film podľa vlastného výberu. Lístky platia do konca augusta, teda do 31.8.2020.

Výhercu žrebujeme a uverejníme na našom Facebooku Kysuce v piatok 14.8.2020. Vyplňte formulár a automaticky ste zaradený do hry.

SÚŤAŽNÝ FORMULÁR