Hluk motoriek, šou kaskadérov. Leto spestrí podujatie Garáž

Je to pre mňa poriadny chlapský balet, hovorí Vlado Malík.

10. aug 2020 o 13:56 Radoslav Blažek

Hluk sprievodu motoriek, ktorý bude otriasať budovami. Ale aj poriadny „chlapský balet“ s tátošmi vážiacimi 200 kilogramov. Na tretiu augustovú sobotu máme pre vás skvelý program. Do kalendára si zapíšte, že v tento deň rozhodne ostávate na Kysuciach.

Lákadlom, ktoré si nemôžete nechať ujsť, je podujatie pod názvom Garáž. Ide o stretnutie motorkárov, ktoré každoročne organizuje Vlado Malík.

Záväzok voči motokomunite

„Pôvodne mala akcia prebehnúť už 14. júna 2020. Chcel som deťom spríjemniť voľné dni bez školy,“ hovorí pre týždenník Kysuce Vlado Malík.

Podujatie Garáž však Čadčan berie ako osobný záväzok voči motokomunite na Kysuciach či verejnosti, ktorá si už rokmi zvykla, že túrovanie dvojkolesových tátošov spestrí leto v regióne každý rok.

„Samozrejme, každý, kto organizuje akékoľvek podujatie, stál pred otázkou, či do toho ísť. Mňa sa na to mladí pýtajú celý rok, a tak som jednoducho musel,“ smeje sa organizátor.

Podujatie prispôsobil hygienickým obmedzeniam. „Akcia je a bola vždy dobrovoľná. Kto má obavy o svoje zdravie, jednoducho nepríde. Pre ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na túto akciu, platia tie isté obmedzenia. ktoré sú povinné pre všetok verejný priestor. A tie už sú pre každého chronicky známe,“ pokračuje Vlado Malík.

Kaskadéri v akcii

Zraz účastníkov je 15. augusta 2020 o 13. hodine na Matičnom námestí v Čadci. Pre divákov bude rozhodne atraktívna šou stuntriderov Petra Bakalu a Zdenka Rybára, ktorá je naplánovaná na 13.30 h.

Po 14. hodine naberie sprievod motorkárov smer Korňa, kde o 15. hodine predvedú kaskadéri exhibíciu.

„Čo sa týka vystúpenia stuntriderov, je to pomerne mladý šport, ktorý spája v sebe viacero druhov schopností, ktoré musí šampión tohto športu ovládať. Je to dokonalé ovládanie svojho motocykla, fyzická zdatnosť, ovládanie akrobatických prvkov s vlastným telom a motocyklom, ovládanie kinetiky, priľnavosti materiálov (stroj a vozovka, betón...). Jedná sa o šou na ťažkých motocykloch vážiacich okolo 200 kg. Pre mňa osobne je to taký poriadny chlapský balet,“ vysvetľuje Malík.

Prišlo aj 280 motorkárov

Keď sme sa organizátora opýtali na predpokladaný počet účastníkov, povedal, že Garáž nikdy nebola o snahe prilákať na ňu čím viac motorkárov.

„Je to o kamarátstve, o stretnutí ľudí z motokomunity. Nikdy sa neplatilo a ani sa nebude platiť vstupné alebo štartovné! To sa mi prieči, na kamarátoch sa nezarába. Počet účastníkov, ktorí prídu na motorkách, môže ovplyvniť najviac počasie. Spomínam si, že jeden ročník sa za totálne zlého počasia, zimy, neustáleho lejaku zúčastnilo 38 motorkárov a najviac nás bolo v iný ročník na motorkách okolo 280,“ hovorí Vlado Malík.

Podľa jeho slov je Garáž obľúbená u všetkých vekových kategórií, ktoré sa prídu pozrieť hlavne na vystúpenie stuntriderov – motokaskadérov. Najviac sa tešia deti, preto toto podujatie organizujú zásadne počas letných prázdnin.