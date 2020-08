Obce čaká zber bioodpadu, ministerstvo termín neposunie

Od nového roka majú obce zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu. Podľa združenia miest a obcí je termín nesplniteľný.

11. aug 2020 o 9:31 Magdaléna Paluchová

KYSUCE. Keď v januári v Krásne nad Kysucou urobili analýzu obsahov smetných košov, zistili zarážajúce čísla. Až 21% odpadu tvorilo jedlo. V niektorých prípadoch to boli ešte zabalené kusy.

Viac ako štyridsať percent tvoril biologicky rozložiteľný odpad: šupky zo zeleniny či ovocia a podobné zvyšky z jedál. Primátor mesta Jozef Grapa vtedy vyzdvihol, že sklo či plast sa v komunálnom odpade vyskytoval už len po 8%.

Prečo bioodpad nepatrí na skládky Ak neseparujete, nikomu sa tým nemstíte viac, ako planéte, na ktorej žijete a teda sebe. Keď sa biologicky rozložiteľný odpad rozkladá bez prístupu vzduchu na skládkach, vzniká skládkový plyn, ktorého hlavnou zložkou je metán. Ten je podľa odborníkov veľmi významnou príčinou skleníkového efektu. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 25 násobne účinnejší ako hlavný skleníkový plyn oxid uhličitý. Odpady a nakladanie s nimi sú štvrtým najväčším zdrojom skleníkových plynov v Európskej únii po energetike, priemysle a poľnohospodárstve. Dôkladným triedením znižujeme pravdepodobnosť skleníkového efektu. Zdroj: Priateliazeme.sk

Vzhľadom na to, že máme možnosť separovať, je to stále veľké číslo, no postupne klesá. Najmä na separovanie plastov sa v súčasnosti kladie veľký dôraz, aj Slovensko má postupne prestať predávať jednorazové plasty ako slamky, či držiaky na balóny.

Kým „protiplastové“ opatrenia sú čoraz dôslednejšie, zo sveta odpadov sa vynára nový „nepriateľ“: biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

Výnimky len do roku 2023

V jeseni minulého roka parlament schválil novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a to od 1. januára 2021. Parlament chce dostať BRO z komunálneho odpadu. Rozklad BRO na skládkach je nebezpečný.

Mohlo by sa zdať, že jednoduchšie túto povinnosť splnia obce, kde sú zväčša rodinné domy a ktorým obec zabezpečila kompostéry. V nich predsa „oddeľujú“ obyvatelia bioodpad.

Ani na dedinách sa však zavedenie zberu BRO neudeje zo dňa na deň. Starosta Snežnice Milan Hlavatý informoval, že aj keď u nich v obci rozmiestnili kompostéry tak, aby mohli kompostovať aj ľudia z bytových domov, kompostéry stále nemá 100% obyvateľov. Okrem toho sa obce museli zaoberať situáciou pre koronavírus, mnohé obce teda k novele o odpadoch nemali ani zastupiteľstvo: „Budeme to musieť prebrať na zastupiteľstve, tiež na stretnutí Združenia miest a obcí Dolných Kysúc,“ hovorí Hlavatý.