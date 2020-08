Čadca je na novelu o odpadoch pripravená medzi prvými

Mesto má hygienizačné zariadenie, v kompostárni vznikol už prvý kompost.

12. aug 2020 o 10:19 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Mesto sa na zber bioodpadu pripravuje už od minulého roka, kedy zakúpilo zariadenie na hygienizáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a dňa 29. apríla tohto roku po zbere spustilo hygienizáciu.

Predchádzalo tomu najmä vybavenie administratívnych povolení, či už registrácia na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR v Bratislave, na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Čadci a na Okresnom úrade v Čadci. Po distribúcii zberných nádob, osvete vo forme letáčikov a vedierok do jednotlivých domácností, najdôležitejšou investíciou bolo zaobstaranie CSC kontajnera, respektíve hygienizačného zariadenia. Ako zber a hygienizácia funguje v okresnom meste? Boli sme sa pozrieť v mestskej kompostárni.

Prvý krok: Zžiť sa s kýblikom

Kompostáreň prevádzkuje Mestský podnik služieb (MPS) a nachádza sa severne od jestvujúceho areálu zberného dvora. Aby biologicky rozložiteľný odpad dorazil do kompostárne, musia ho najprv obyvatelia vytriediť priamo od zdroja – v ich kuchyni.

“ Akonáhle sa vnútri CSC kontajnera dosiahne teplota 70 stupňov znamená to, že sa zničili zlé baktérie a odpad môžeme založiť do kompostovacej hroble „ Erik Kajánek

Do všetkých domácností bytových domov mesto zadovážilo plastové vedierka, do ktorých občan triedi kuchynský odpad. Z vedierok sa odpad zbiera do hnedých odpadových nádob pred bytovým domom: „Na sídliskách sme rozmiestnili cca 230 kusov 240 litrových nádob. Hnedé kontajnery s objemom 1 100 litrov sme nechceli dávať na začiatok, chceli sme, nech sa ľudia postupne naučia na zber kuchynského odpadu a keď budú triediť veľké množstvá, postupne zavedieme väčšie kontajnery,“ vysvetľuje riaditeľ MPS Pavol Latka.