Po štvrtoligovom derby v Staškove nebol spokojný ani jeden z trénerov (+FOTO)

Rozdielovým hráčom duelu bol útočník Miloš Kubala.

12. aug 2020 o 9:44 Marián Masaryk

MŠK Kysucké Nové Mesto vrátilo v sobotu 8. augusta Slávii Staškov prehru spred roka, keď ho na jeho štadióne zdolalo 3:1 a pripísalo si druhý triumf v aktuálnej sezóne.

Hostia začali aktívne a už v pätnástej minúte išli do vedenia. Andrej Chupáň otvoril skóre po peknej individuálnej akcii, keď sa z ľavej strany prekľučkoval do zakončenia a presnou strelou prekonal domáceho brankára Jozefa Poništiaka.

Staškov neskôr ožil a začal sa dostávať do šancí, ale Jaroslava Šteinigera v bráne hostí výraznejšie neohrozil.