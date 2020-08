Budova roky chátra. Ministerstvo vnútra rozostavanú školu predá

Vyhlásili elektronickú aukciu, prihlásil sa jeden záujemca.

16. aug 2020 o 13:31 Iveta Hažíková

Nedostavaná škola v Turzovke – Závodí sa postupne zmenila na ruinu. Stavba patrí ministerstvu vnútra, pozemky pred budovou a v jej blízkosti zasa mestu. Keďže dlhé roky sa na nich nerobila žiadna údržba, podľa vyjadrenia primátora Ľubomíra Golisa asi od roku 1989, bolo okolie zanedbané.

Vyrezali preto buriny, zozbierali železo, betónové zvyšky a odpad, ľudia si tam totiž medzičasom vytvorili čiernu skládku. Museli oplotiť aj areál, aby nedošlo k prípadnému úrazu. Už vlani riešilo ministerstvo vnútra znalecký posudok nehnuteľnosti a prebiehali rokovania o vysporiadaní vlastníckych vzťahov.

Budovu sa pokúšali predať viackrát

Školu, ktorú začali stavať ešte v roku 1991 a preinvestovalo sa tam 40 miliónov korún, sa usiloval štát dlhší čas predať. Pôvodne tam malo byť 24 tried, čo by v minulosti uľahčilo situáciu, keďže deti v Turzovke chodili do školy na dve zmeny. Postupne sa budova menila na ruinu.