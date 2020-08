Peter Džupa: Odozvy pacientov sú pozitívne, objednávanie na zubnú pohotovosť zachováme

Zubnú pohotovosť pre okres Čadca prevádzkujú od roku 1998, pacientom sú v pracovných dňoch k dispozícii 12 hodín denne a cez víkendy a sviatky ďalších 8 hodín po celých 365 dní v roku.

16. aug 2020 o 21:15 Radoslav Blažek

Koľko ľudí denne zamieri na pohotovosť? Prichádzajú pacienti vždy s neodkladnými problémami? Prečo chcú ponechať objednávací systém, ktorý zaviedli počas pandemickej situácie? Aj na tieto otázky odpovedal Peter Džupa, výkonný riaditeľ zubnej kliniky Petramed Čadca.

Koľko ľudí priemerne navštevuje zubnú pohotovosť?

To sa veľmi líši. Za nás je však prioritné, aby zubná pohotovosť fungovala a bola pre všetkých pacientov v maximálnej možnej miere dostupná. Chceme zabezpečiť kvalitnú pohotovosť s čo najmenšou dobou čakania bez ohľadu na to, či príde jeden alebo desiatky pacientov. Osobne som rád, že sa nám to darí, pretože sú dni, keď príde jeden, dvaja, traja či piati pacienti. Potom je tu ďalší extrém, keď prídu desiatky pacientov. Ak si dobre spomínam, tak v auguste pred dvomi rokmi prišlo na ošetrenie 80 ľudí v jeden deň.

Ako sa zubní lekári vedia vysporiadať s náporom pacientov?

Ako profesionáli. My sme tu pre pacientov a chceme zmierniť ich bolesti aj starosti. Chceme im pomôcť. Chápeme, že k nám väčšinou nechodia len tak, lebo idú okolo. Na druhej strane je to nielen pre lekára, ale aj pre celý personál pochopiteľne veľký stres a tlak. Preto pomáha, keď si pacienti rovnako uvedomia, že najlepšiu kvalitu služby pre seba dostanú, ak budú mať lekári na svoju prácu potrebný pokoj. Sú takí, ktorí tomu rozumejú a sme im za to veľmi vďační. No sú aj takí, ktorým to musíme trpezlivo vysvetľovať. Na druhej strane, vždy sa snažíme vyjsť pacientom v ústrety. Aj keď v minulosti prišiel pacient päť minút pred koncom prevádzky zubnej pohotovosti, ošetrili sme ho aj takpovediac po pracovnej dobe.

Na začiatku pandemického obdobia ste na zubnej pohotovosti zaviedli objednávací systém. Ten zámer je čitateľom asi jasný. Ako fungoval?

Museli sme reagovať na aktuálnu situáciu, aby sme chránili nielen pacientov, ale aj personál. Eliminovali sme tak stretávanie ľudí v čakárňach a zároveň sme nastavili časy ošetrení tak, aby sme mohli ambulanciu vyvetrať a dostatočne vydezinfikovať. Samozrejme, tieto úkony si vyžadovali ďalší čas navyše, a tak sa trošku obmedzila kapacita pacientov, ktorú vedel ošetriť jeden lekár. Navyše, niektoré ambulancie v okrese na istý čas ošetrovali len bolesti alebo svoju činnosť pozastavili vzhľadom na rizikový vek lekárov. Z týchto dôvodov boli v službe na zubnej pohotovosti niekedy aj dvaja zubní lekári.

Napriek tomu, že sa situácia pomerne upokojila, objednávací systém ste zachovali aj pre budúcnosť. Osvedčil sa?

Od pacientov sme dostali veľmi pozitívnu odozvu. Potešilo ich, že nemuseli tráviť čas v priestore, kde sa povedzme si na rovinu necítia komfortne. Presne vedeli, kedy majú prísť. Lekári mali na nich dostatok času, pracovali bez stresu. Predtým sa bežne stávalo, že človek prišiel na pohotovosť a občas čakal aj niekoľko hodín. Viete, keď sa nám tu hneď ráno nahrnie 10-15 pacientov, nedokážeme ich ošetriť za hodinu. Ak medzitým príde malé dieťa, snažíme sa ho vyšetriť prednostne a ten čas sa potom naťahuje. Ľudia boli pochopiteľne nespokojní. Veď kto chce sedieť s bolesťou zubu s ďalšími ľuďmi niekde v čakárni? Radšej sa v tom čase môže prejsť po meste a prísť na ošetrenie v stanovený čas. Zároveň nám to umožňuje poskytnúť nielen dostatok času pacientovi, ale aj dezinfekcii prevádzky. Vo výnimočných prípadoch objednáme pacienta až na druhý deň, ale to len vtedy, keď jeho problém znesie odklad. Pacient, ktorý má opuch a je to potenciálne veľmi závažný zdravotný stav, toho vždy ošetríme v ten deň, aj keby mal náš personál ostať v práci o niečo dlhšie.

Predstavme si, že nášho čitateľa bolí zub. Ako sa má objednať na zubnú pohotovosť?

Stačí zavolať na našu recepciu 041/4254300; 041/425430. Číslo si ľahko nájdete aj na našej webovej stránke. Funguje to jednoducho ako pri klasickom objednaní. Zavoláte, dáme vám termín a už len prídete v stanovený čas. Každého pacienta, ktorý zavolá, sa pýtame základné otázky, na základe ktorých vieme odhadnúť čas jeho ošetrenia. Niektorí pacienti sa chcú len poradiť, vtedy dostávajú 15-minútový termín. Potom sú tu pacienti s bolesťou alebo nejakým problémom s predným zubom, tí dostávajú polhodinový termín. Pokiaľ ide o extrakciu alebo problém so zadným zubom, pacient dostane 45-minútový termín. Snažíme sa to štandardizovať tak, aby sme na ošetrenie nemali málo, ale ani zbytočne veľa času.

Vyššie ste ale spomenuli, že sa môže stať, že pacienta objednáte až na druhý deň. Ktoré prípady ale neznesú odklad ošetrenia?

Urgentný prípad je vždy ošetrený v deň, keď pacient príde. Ako som vyššie spomínal, iba vo výnimočných prípadoch objednáme pacienta až na ďalší deň, aj to len vtedy, keď jeho problém znesie odklad. Okamžite ošetrujeme vždy aj úrazy, vážnejšie zlomeniny posielame rovno do Univerzitnej nemocnice v Martine, kde je na to určené špecializované oddelenie. Veľká časť ošetrení však nie je urgentná. Veľmi bežná je takáto situácia, príde bolesť zubu, dáme si tabletku a je nám lepšie. Prejde však pár dní, bolesť už neustupuje a až vtedy ide človek na pohotovosť. Tu by som určite všetkým odporučil, aby problémy neodkladali a objednali sa radšej hneď, nie až keď nezaberajú lieky. V strese je človek podráždenejší, dožaduje sa okamžitého ošetrenia a dostáva tak do nepohody nielen seba, ale aj lekára. Úlohou nášho personálu je takéhoto pacienta najprv upokojiť a ubezpečiť, že ošetrenie dostane v najkratšom možnom čase. Keď sa budú aj pacienti správať ohľaduplnejšie k sebe samým a svojmu zdraviu, všetci sa budeme môcť viac koncentrovať na to, prečo sme tu primárne – špičkovú kvalitu ošetrenia.

Ak tomu dobre rozumiem, ideálne je, aby ľudia problémom predchádzali. Súhlasíte?

Samozrejme. Slovo prevencia je už asi otrepané, ale práve tá funguje najviac. Ľudia si neuvedomujú, že zubný kaz je ochorenie, ktorému sa dá takmer vždy predchádzať. Zubný kaz je spôsobený nedostatočnou hygienou. Zodpovednosť za kvalitu zubov má každý vo svojich rukách. Treba ísť na dentálnu hygienu, niekto ju potrebuje aj dvakrát a niekto dokonca štyrikrát do roka. Záleží od toho, v akom stave má svoje zuby. Výsledkom je, že nemáte kaz, nebolí vás zub a nemusíte ísť na pohotovosť. V konečnom dôsledku to pre pacienta znamená, nielen väčšiu pohodu a zdravie, ale aj lepší ekonomický efekt.